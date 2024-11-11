Известные комики устроят "Підпільний Стендап" в электричке

Где состоится новый "Підпільний Стендап"

Так, юмористы Василий Байдак, Екатерина Федоркова, Праздник Загайкевич и Александр Жипецкий проведут благотворительный концерт. Они дадут стендап в электричке.

"Уважаемые пассажиры! 16 ноября в 13:30 электропоезд сообщением "Святошин - Дарница - Святошин" отправляется с Подпольного перрона! Цель совместного путешествия "Підпільного Стендапу", Укрзализныци и фонда "Повернись живим" - собрать средства на кейсеваки и средства РЭБа для боевых бригад", - говорится в анонсе.

"Мы объединились, чтобы вы получили уникальный опыт стендапа в электричке и помогли Силам Обороны", - добавили организаторы.

При этом фанатов юмора и желающих присоединиться к сбору посоветовали не медлить, ведь электричка "не резиновая". Она "вместит" до 50 гостей.

Стоимость билета на необычный стендап - 1 тысяча гривен. Кроме этого, 5 билетов будут разыграны за донат.

Комики устроят "Підпільний Стендап" в электричке

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно задонатить на банку. Каждые 100 гривен - 1 шанс на выигрыш. Результаты будут объявлены 15 ноября.

"Просим не опаздывать - электричка отправляется ровно в 13:30", - добавили в Укрзализныце.