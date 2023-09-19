Известная волонтер рассказала, какой на самом деле Валерий Залужный

Как познакомились с Залужным

Ореста рассказывает, что это произошло на совместных мероприятиях. С самого начала это знакомство не предполагало долгой и крепкой дружбы, но война России против Украины все изменила.

"Мы все помогали друг другу. И не все всегда были генералами. Это общение, которое сформировалось в течение девяти лет. Почему в волонтерстве нет конкуренции? Потому что мы много лет друг друга знаем. Эта история еще с Майдана нас всех сдружила", - делится волонтер.

Ореста Брит помогает ВСУ с 2014 года (фото: instagram.com/orestabrit)

Она добавляет, что в этой дружбе главную роль играют качества, а не должность человека. Однако Ореста отмечает, что считает честью быть советником именно Валерия Залужного.

"Я просто волонтер, который хорошо ориентируется в политике как в украинской, так и в международной, поэтому и амбиций не имеет. Но для меня большая честь быть рядом с этим достойным и порядочным человеком. Профессионалом. Большая честь бороться бок о бок с ним за Украину", - говорит женщина.

Орест Брит рассказала о знакомстве и дружбе с Залужным (фото: instagram.com/orestabrit)

Какой Залужный в жизни

Сеть помнит случай, когда Главнокомандующий пришел на свадьбу военного по приглашению.

Валерий Залужный посетил церемонию бракосочетания украинского военного (фото: facebook.com/Макс Алексеев)

Поэтому создается впечатление, что Валерий Федорович достаточно открытый и простой человек. Однако Ореста высказывает другое мнение о товарище.

"На телефон не всегда может ответить, потому что очень занят. Не знаю, насколько простой - это очень глубокий, образованный человек. То, что он без лишнего пафоса, открытый, душевный - это факт. Искренняя улыбка, статный мужчина, умный и сильный - настоящий главнокомандующий. Здесь слова лишние - все видно по нему. Каким его люди видят, такой он и на самом деле, и дорогого это стоит", - рассказывает она.