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Известная волонтерка в Харькове получила ранения в результате обстрела (фото)

Наталья Попова получила ранения в Харькове (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Во время ракетного удара армии РФ по Харькову известная волонтерка Наталья Попова получила ранения. Сейчас ее семья нуждается в помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Наталии в Facebook.

"Я услышала звук взрыва, успела схватить малого и забросить его в ванную. И когда сюда уже вторая ракета прилетела, мне просто повезло, я залетела в ванную с ударной волной, с дверью, а он был закрыт простынями. И благодаря этому у него была только реакция на стресс, но он целый", - рассказала Попова детали журналистам "Суспільного Харків".

 

По словам Натальи, спасатели прибыли очень вовремя и оказали всю необходимую помощь.

"Мы живы. Малого успела скрыть. Хочу поблагодарить экстренку за быстрое прибытие на помощь. Поблагодарить ГСЧС, за то, что вынесли сына из квартиры и поблагодарить психологов, которые отвлекали малого, дали игрушку и конфеты", - пишет волонтер.

Самой женщине стеклом порезало лицо. С ног также вынули стекло, однако от госпитализации семья отказалась.

Волонтер Наталья Попова получила ранения (фото: facebook.com/popova.natali)

Волонтерское сообщество нуждается в помощи украинцев.

"Мы потеряли все. Волонтерского буса, который пережил все, тоже больше нет. 30 метров до воронки. Буду просить о помощи, потому что ездить больше не на чем. Вещей почти не осталось..." - отмечает Наталья.

Как присоединиться к помощи:

  • Монобанк - по ссылке.
  • ПриватБанк - 5375 4112 1201 0370
  • PayPal - nataliia.popova.kh@gmail.com

Ракетный удар по Харькову

Прилеты в Харькове пришлись на центр города. Известно о минимум четырех ударах по Шевченковскому району. Один погибший человек. 45 травмированы.

В результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина. У пострадавших - взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс.

Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин - от 24 до 60 лет.

В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе 3 детей. Медики оценивают их состояние как среднее.

 

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