Відома волонтерка в Харкові отримала поранення внаслідок обстрілу (фото)

"Я почула звук вибуху, я встигла схопити малого і закинути його у ванну. І коли сюди вже друга ракета прилетіла, мені просто пощастило, я залетіла у ванну з ударною хвилею, з дверима, а він був закритий простирадлами. І завдяки цьому в нього була лише реакція на стрес, але він цілий", - розповіла Попова деталі журналістам "Суспільного Харків".

За словами Наталі, рятувальники прибули дуже вчасно та надали всю необхідну допомогу.

"Ми живі. Малого встигла сховати. Хочу подякувати екстренці за швидке прибуття до допомоги. Подякувати ДСНС, за те що винесли сина з квартири й подякувати психологам, які відволікали малого, дали іграшку і цукерки", - пише волонтерка.

Самій жінці склом порізало обличчя. З ніг також вийняли скло, проте від госпіталізації сім'я відмовилась.

Волонтерка Наталя Попова отримала поранення (фото: facebook.com/popova.natali)

Наразі волонтерська спільнота потребує допомоги українців.

"Ми втратили все. Волонтерського буса який пережив все, також більше нема. 30 метрів до воронки. Буду просити про допомогу, бо їздити більше немає на чому. Речей майже не залишилось..." - зазначає Наталія.

Як долучитися до допомоги:

Монобанк - за посиланням.

ПриватБанк - 5375 4112 1201 0370

PayPal - nataliia.popova.kh@gmail.com

Ракетний удар по Харкову

Прильоти у Харкові припали на середмістя. Відомо про щонайменше чотири удари по Шевченківському району. Одна загибла людина. 45 травмовано.

У результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка. У потерпілих - вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес.

Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків - від 24 до 60 років.

Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі 3 дітей. Медики оцінюють їх стан як середній.