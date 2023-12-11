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Известная украинская ведущая заменит Максима Галкина на главном пропагандистском канале РФ

Жанна Бадоева и Максим Галкин (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

На главном пропагандистском "Первом канале" нашли замену юмористу Максиму Галкину, который до того, как его признали в РФ "иноагентом", был ведущим проекта "Лучше всех!". Теперь вместо шоумена, который резко осуждает путинский режим, шоу будет вести украинка-предательница Жанна Бадоева.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Жанна Бадоева продолжает развлекать россиян

Хотя и бывшая жена украинского режиссера Алана Бадоева, ставшая известной благодаря шоу о путешествиях "Орел и Решка", живет в Италии, она продолжает зарабатывать кровавые рубли в России. Даже война не стала препятствием для этого.

Жанна Бадоева (фото: instagram.com/zhanna_badoeva)

Последние годы ведущая строила карьеру на российском телевидении, однако большую часть жизни прожила в Украине, где снималась в популярном шоу, которое принесло ей славу и деньги.

К слову, о полномасштабном вторжении Жанна все еще молчит.

Лишь в начале она сделала робкую попытку - пожаловалась, что ее близкие страдают, а ей - страшно. Но войну упорно называла загадочным "это". Затем надолго исчезла из соцсетей.

Жанна Бадоева (фото: instagram.com/zhanna_badoeva)

Похоже, почти два года ей было достаточно, чтобы оправиться от страха.

Именно поэтому она нашла в себе силы продолжить развлекать россиян, пока они уничтожают землю, которая давно успела стать ей родной.

Отметим, что предательница возобновила съемки шоу в РФ в сентябре 2022 года. Также Жанна рекламирует в фотоблоге российские товары.

В январе этого года СНБО ввел санкции против Бадоевой.

Ранее мы рассказывали, что дочь Миллы Йовович спела хит российской певицы-путинистки и разозлила сеть.

Также Комаровский высказался по поводу пародии студии "Квартал 95" , в которой его высмеяли.

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Максим ГалкинВойна в УкраинеЖанна Бадоевазвезды шоу-бизнеса