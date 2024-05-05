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Известная украинская актриса призналась, какой была ее реакция на решение мужа и отца пойти в ВСУ

Дарья Легейда (фото: instagram.com/daryaleheida)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Дарья Легейда рассказала, как восприняла новость о том, что сначала ее отец объявил семье о намерениях идти на фронт, а впоследствии и муж, актер Дмитрий Сова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью знаменитости OBOZ.UA.

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По словам актрисы, она, как и каждая женщина, когда узнала, что ее близкие люди собираются вступить в ряды ВСУ, начала переживать и плакать.

"Я ничего нового здесь не открою: каждая женщина, конечно, прежде всего боится, переживает, плачет. И это разные стадии отрицания, а потом - принятие ситуации. Мы всего-навсего люди. Но, откровенно говоря, от папы я не ожидала другой реакции. Знала, что он поступит именно так, как поступил", - поделилась Легейда.

"Это было понятно уже в первый день войны. Дмитрий вынужден был остаться с нами, хотя хотел тоже сразу уходить. У них с папой был свой разговор по поводу ответственности, которую должен на себя взять за нас с мамой", - продолжила артистка.

Дарья Легейда с мужем (фото: instagram.com/daryaleheida)

Впрочем, говорит Дарья, она может сколько угодно бояться и переживать, но больше всего знаменитость хочет поддерживать и уважать их выбор.

"Потому что этот выбор является сверхважным в современных реалиях. Если бы не такие мужчины-воины, не знаю, где бы мы были сейчас. И что было бы с нашей страной. Поэтому слезы - в сторону. Боритесь - поборете", - подытожила Легейда.

Напомним, возлюбленный актрисы Дмитрий Сова присоединился в ряды ВСУ в прошлом году. Сейчас он находится на службе в 7-й бригаде тактической авиации имени Петра Франко.

Там служит и отец Даши. Однако мужчины имеют разные должности.

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