Известная певица жестко высказалась о предательнице Регине Тодоренко, которая молчит о войне

Как известно, Пискарева была вокальным тренером двух сезонов "Фабрики звезд" (2008-2009). Поэтому она имела возможность наблюдать за становлением Тодоренко как артистки, а также давала ей свои советы.

"Она была целенаправленная, активная. Она хотела добиться, хотела научиться, всегда спрашивала, когда готовились номера, потому что мы все были как одна семья: все тренеры, специалисты", - отметила Пискарева.

Поэтому она была не удивлена, что целеустремленная девушка тогда решила строить свою карьеру в России.

"Она такая открытая, громкая была, яркая. Мне кажется, что когда она начинала строить какие-то отношения в России, это было, во-первых, связано с ее целеустремленностью. Наверное, она считала, что Украина должна подчиниться ей только после того, как она покорит российский шоу-бизнес, я так себе думаю", - считает Татьяна Пискарева.

Также она отметила, что в подсознании многих артистов тогда была мысль, что сначала нужно стать известной в Москве, чтобы потом тебя полюбили в Украине.

"Такое мнение существовало много лет. Как будто первый шаг такой. Но все забывают, что первый шаг они делали и делают в Украине. Потому что в Украине самые лучшие специалисты в учебных заведениях. Обучаются они здесь, а потом едут", - подчеркнула певица.

Регина Тодоренко (скриншот)

В то же время она осудила позицию Регины, которая после начала полномасштабного вторжения продолжает жить и работать в РФ и молчит о войне в Украине.

"Я думаю, что это деньги. Я думаю, это статус денег. Она вышла замуж, знаете, насладилась, наверное, состоянием", - отметила Пискарева.

Таких людей, как Тодоренко, заслуженная артистка Украины вычеркивает из своей жизни.

"А вычеркиваем мы сегодня многих людей даже подсознательно. Не специально, потому что Регина мне ничего плохого не сделала, но она сегодня откровенно транслирует предательскую позицию. Она просто забыла, откуда она и что она из себя представляет, и откуда она начала пить воду. А в тот колодец она просто плюет", - подытожила Татьяна Пискарева.

Татьяна Пискарева (фото: instagram.com/piskareva.tanya)

Где сейчас Регина Тодоренко

Тодоренко начала строить карьеру в РФ в 2017 году. В 2019-м она вышла замуж за певца-путиниста Влада Топалова. Сейчас пара воспитывает сыновей Михаила и Мирослава.

После начала полномасштабного вторжения Тодоренко не выехала из России и никак не транслировала свою позицию, из-за чего ее раскритиковали многие знаменитости в Украине. Отметим, что родители Тодоренко продолжают жить в Одессе под обстрелами.

В октябре 2022 года Тодоренко за антиукраинскую позицию попала в подсанкционный список Украины.

Несмотря на это, в 2023 году Регина заявила о планах приехать в Одессу, вероятно, думая, что после предательства родной страны ей таки удастся это сделать.

В России певица продолжает строить карьеру. Она стала ведущей шоу "Руссо-Экспрессо", полностью скопированного с "Орла и Решки". Также получила премию "Мама года".

Тодоренко с мужем и сыном (скриншот)