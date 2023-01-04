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Известная блогерша Квиткова стала студенткой: на кого она учится

Даша Квиткова стала студенткой (instagram.com/kvittkova)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская блоггер Даша Квиткова, жена известного украинского телеведущего Никиты Добрынина призналась, что недавно стала студенткой и учится на магистратуре. Сейчас она объединяет работу, материнство и заочное обучение.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Где учится блогерша

В частности, отвечая на вопрос подписчиков в инстаграм-сторис, она рассекретила, где же учится сейчас.

24-летняя блогерша показала свой студенческий билет, в котором отмечено, что в конце 2022 года она стала студенткой частного высшего учебного заведения "Киевский университет культуры".

Там девушка получает высшее образование на факультете журналистики и международных отношений. На заочной форме учится до марта 2024 года.

Также в студенческом билете видна и фамилия Даши - Вакулович. Это настоящая фамилия ее мужа Никиты Добрынина.

Даша Квиткова стала студенткой (скрин)

Добавим, что Даша уже получила в этом университете диплом бакалавра, поэтому теперь учится на магистра. Также известно, что еще раньше она училась в Академии парикмахерского искусства.

Даша Квиткова с мужем и сыном (instagram.com/kvittkova)

Недавно Квиткова рассказала о своем самом большом страхе. В частности это касается ее семьи.

Также читайте, что Добрынин с женой были в шаге от развода.

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Нікіта ДобринінДаша Квиткова