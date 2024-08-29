Известная актриса родила первенца и рассекретила его имя (фото)

36-летняя актриса решила объявить о рождении первенца с юмором. Она отметила, что не является Джастином Бибером, который недавно стал отцом, но все равно хочет рассказать о своем малыше.

"Я родила нашего сына, Майлза. С того момента, как мы услышали первый звук из его крошечного ротика, мы были очарованы. Он самый добрый, нежный, умный, смешной маленький малыш и он наш лучший друг", - написала Уитман.

Кто отец ее ребенка - остается загадкой. Актриса ничего не рассказывает о своей личной жизни, однако она дала понять, что будет воспитывать ребенка не одна.

"Мы бесконечно благодарны, что он выбрал нас своими родителями. Мы любим тебя! Мы так счастливы!" - добавила Уитман.

Известная актриса впервые стала мамой (скриншот)

На первом фото малыша она показала его крохотную ножку. Примечательно, что актриса назвала сына в честь актера Майлза Хейзера - вместе они снимались в сериале "Родители". Это очень тронуло фанов.

Уитман во время беременности (фото: instagram.com/mistergarf)

Что известно о Мэй Уитман

Актриса снимается в кино с самого детства. Уже в восемь лет она появилась в сериале "Друзья". Также она снималась в рекламе и занималась озвучкой, как и ее родители.

На счету Уитман немало ролей в известных фильмах и сериалах. Ее можно увидеть в ситкомах "Замедленное развитие", "Хорошие девчонки", "C.S.I.: Место преступления", "Отчаянные домохозяйки" и других.

Кроме этого, она снималась в фильмах "День независимости", "Скотт Пилигрим против всех", "Хорошо быть тихоней". Также она озвучивала персонажей в мультфильмах "Аватар: легенда об Аанге", "Гриффины", "Шоу Кливленда".