Лучшие образы звезд на Венецианском кинофестивале-2024 (фото)
28 августа стартовал Венецианский кинофестиваль. В ближайшие дни гостей в Италии ожидает множество увлекательных премьер, а нас - еще больше впечатляющих появлений знаменитостей на красных дорожках.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает рассмотреть самые яркие из них!
День 1
Кейт Бланшетт
Одной из первых на красной дорожке явилась Кейт Бланшетт, выбрав для этого мероприятия силуэтное макси-платье с металлическим блеском от Armani Prive.
Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)
Изабель Юппер
Изабель Юппер осталась верна своему характерному стилю. Актриса выбрала платье сложного кроя от Balenciaga с выразительным воротником-челноком. Однако главным акцентом образа стали перчатки, украшенные большими аксессуарами.
Изабель Юппер (фото: Getty Images)
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи выбрала черное макси-платье от Vivienne Westwood. Вызывающий акцент образа был подчеркнут объемным декором на плечах, напоминающим маленькие крылья.
Моника Беллуччи (фото: Getty Images)
Дженна Ортега
Дженна Ортега, сыгравшая в фильме "Битлджус Битлджус", решила не придерживаться готической тематики картины. Вместо этого она выбрала романтическое платье от Dior с полупрозрачным подолом и лифом в форме сердца.
Дженна Ортега (фото: Getty Images)
Вайнона Райдер
52-летняя американская актриса Вайнона Райдер вышла на красную дорожку в ансамбле Chanel Haute Couture. Комплект состоял из жакета, жилета и черной шелковой юбки из тюля.
Вайнона Райдер (фото: Getty Images)
Тейлор Рассел
30-летняя актриса произвела настоящий фурор на красной дорожке, появившись в легендарной винтажной одежде, которую когда-то носила супермодель Клаудия Шиффер. Она выбрала платье Chanel Haute Couture из коллекции весна-лето 1993 года, созданное еще до ее рождения.
Тейлор Рассел (фото: Getty Images)
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