Лучшие образы звезд на Венецианском кинофестивале-2024 (фото)

28 августа стартовал Венецианский кинофестиваль. В ближайшие дни гостей в Италии ожидает множество увлекательных премьер, а нас - еще больше впечатляющих появлений знаменитостей на красных дорожках.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает рассмотреть самые яркие из них!

День 1

Кейт Бланшетт

Одной из первых на красной дорожке явилась Кейт Бланшетт, выбрав для этого мероприятия силуэтное макси-платье с металлическим блеском от Armani Prive.

Кейт Бланшетт (фото: Getty Images)

Изабель Юппер

Изабель Юппер осталась верна своему характерному стилю. Актриса выбрала платье сложного кроя от Balenciaga с выразительным воротником-челноком. Однако главным акцентом образа стали перчатки, украшенные большими аксессуарами.

Изабель Юппер (фото: Getty Images)

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи выбрала черное макси-платье от Vivienne Westwood. Вызывающий акцент образа был подчеркнут объемным декором на плечах, напоминающим маленькие крылья.

Моника Беллуччи (фото: Getty Images)

Дженна Ортега

Дженна Ортега, сыгравшая в фильме "Битлджус Битлджус", решила не придерживаться готической тематики картины. Вместо этого она выбрала романтическое платье от Dior с полупрозрачным подолом и лифом в форме сердца.

Дженна Ортега (фото: Getty Images)

Вайнона Райдер

52-летняя американская актриса Вайнона Райдер вышла на красную дорожку в ансамбле Chanel Haute Couture. Комплект состоял из жакета, жилета и черной шелковой юбки из тюля.

Вайнона Райдер (фото: Getty Images)

Тейлор Рассел

30-летняя актриса произвела настоящий фурор на красной дорожке, появившись в легендарной винтажной одежде, которую когда-то носила супермодель Клаудия Шиффер. Она выбрала платье Chanel Haute Couture из коллекции весна-лето 1993 года, созданное еще до ее рождения.

Тейлор Рассел (фото: Getty Images)