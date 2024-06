Известная актриса и бывшая принца Гарри беременна первенцем (фото)

Так, свою беременность знаменитость рассекретила на открытии выставки в Чатсуорт-Гаусе 20 июня, куда пришла в нарядном платье с цветочным принтом.

Наряд с черной лентой под грудью не мог скрыть изменившиеся формы Дженны. Судя по размеру живота, она находится на последнем триместре.

OH MY GOD!!! JENNA COLEMAN IS PREGNANT AND SHE IS GLOWING!!! BEYOND HAPPY FOR HER #JennaColeman pic.twitter.com/nas91JJ1FY — Amy (@AmyLouJablonski) Июнь 19, 2024