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Известная актриса и бывшая принца Гарри беременна первенцем (фото)

Дженна Коулман (фото: instagram.com/jenna_coleman_)
Автор: Иванна Пашкевич

38-летняя известная британская актриса Дженна Коулман беременна первенцем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Дженна Коулман ждет ребенка

Так, свою беременность знаменитость рассекретила на открытии выставки в Чатсуорт-Гаусе 20 июня, куда пришла в нарядном платье с цветочным принтом.

Наряд с черной лентой под грудью не мог скрыть изменившиеся формы Дженны. Судя по размеру живота, она находится на последнем триместре.

Добавим, что выход в свет состоялся через полгода после того, как актрису заподозрили в том, что она тайно вышла замуж за 35-летнего бойфренда, режиссера Джейми Чайлдсона.

Тогда девушку заметили с кольцом на безымянном пальце во время прогулки с возлюбленным в северном Лондоне.

Пара познакомилась на съемках сериала Netflix "Песочный человек" в 2020 году, а позже работали вместе над первым фильмом Джейми "Галка".

В 2022 году влюбленные перестали скрывать свои отношения.

Роман с принцем Гарри

Звезде приписывали роман с герцогом Сассекским еще до его знакомства с будущей женой Меган Маркл.

В 2015 году пару заметили вместе на благотворительном матче по поло в Лондоне. Принц взял девушку за руку и повел ее подальше от толпы в палатку спонсора.

Они долго разговаривали, причем Дженна наклонила голову к Гарри, а он положил руку на ее колено. Очевидцы сообщили, что это была очень тактильная и кокетливая встреча.

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