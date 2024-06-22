Известная актриса и бывшая принца Гарри беременна первенцем (фото)

Дженна Коулман ждет ребенка

Так, свою беременность знаменитость рассекретила на открытии выставки в Чатсуорт-Гаусе 20 июня, куда пришла в нарядном платье с цветочным принтом.

Наряд с черной лентой под грудью не мог скрыть изменившиеся формы Дженны. Судя по размеру живота, она находится на последнем триместре.

OH MY GOD!!! JENNA COLEMAN IS PREGNANT AND SHE IS GLOWING!!! BEYOND HAPPY FOR HER #JennaColeman pic.twitter.com/nas91JJ1FY — Amy (@AmyLouJablonski) Июнь 19, 2024

Добавим, что выход в свет состоялся через полгода после того, как актрису заподозрили в том, что она тайно вышла замуж за 35-летнего бойфренда, режиссера Джейми Чайлдсона.

Тогда девушку заметили с кольцом на безымянном пальце во время прогулки с возлюбленным в северном Лондоне.

Пара познакомилась на съемках сериала Netflix "Песочный человек" в 2020 году, а позже работали вместе над первым фильмом Джейми "Галка".

В 2022 году влюбленные перестали скрывать свои отношения.

Jenna Coleman is pregnant with Woman Who Fell to Earth Director, Jamie Childs https://t.co/QJ532UsuBn — babythem steffan

Роман с принцем Гарри

Звезде приписывали роман с герцогом Сассекским еще до его знакомства с будущей женой Меган Маркл.

В 2015 году пару заметили вместе на благотворительном матче по поло в Лондоне. Принц взял девушку за руку и повел ее подальше от толпы в палатку спонсора.

Они долго разговаривали, причем Дженна наклонила голову к Гарри, а он положил руку на ее колено. Очевидцы сообщили, что это была очень тактильная и кокетливая встреча.