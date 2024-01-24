Известная актриса с болью рассказала о муже на фронте: "Ушел на задание и не выходил на связь"

Украинская актриса Анастасия Карпенко рассказала, как ее муж, который находится на фронте, ушел на задание и не давал о себе знать почти месяц.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для OBOZ.UA.

Актриса рассказала о муже на фронте

По словам Анастасии, сейчас она переживает непростое время, ведь ее самые близкие люди находятся на фронте.

В частности, любимый звезды Макс Николаенко, которому сейчас приходится "заново знакомиться с миром мирной жизни".

Муж Анастасии Карпенко (фото: facebook.com/anastasia.karpenko.art)

"Но нам удается все это решать быстро. Ведь он может вернуться всего на три дня, и у нас нет времени знакомиться заново", - поделилась Карпенко.

Также она вспомнила непростую историю, которая произошла с ее мужем на передовой.

"Недавно муж предупредил, что уйдет на задание на 10 дней и не будет на связи. А фактически его не было 17 дней. И все это время я ни у кого не могла ничего узнать. Можете себе представить, что я пережила", - рассказала актриса.

Каждое утро, говорит знаменитость, начиналось со слез. Анастасия просыпалась - и плакала. Молилась, чтобы все эти дни привели наконец к моменту, когда любимый позвонит.

Анастасия Карпенко (фото: facebook.com/anastasia.karpenko.art)

"Но понимала, что этого может и не произойти. Если кто-то звонил с незнакомого номера, боялась брать трубку... Все это тяжело, но держусь. Я же не одна такая, у многих женщин такая же ситуация. А некоторые из моих знакомых девушек потеряли мужчин", - добавила Анастасия.

Артистка признается, что дочь Маша очень скучает по папе.

"Сейчас у нее такой возраст, когда уже нуждается в отце. Уже понимает его роль и ценность в своей жизни. Мы стараемся в дни его приезда максимально находиться в любви и понимании", - рассказала знаменитость.

"Много говорить, слушать. И праздновать. Вот эти три дня, что мы имеем, стараемся праздновать", - продолжила она.

Анастасия Карпенко (фото: facebook.com/anastasia.karpenko.art)

К слову, старший брат актрисы тоже находится на фронте, однако они также очень редко видятся.

"Его семья уехала в Германию и пока планирует оставаться там, поэтому у него нет необходимости приезжать часто в тыл. Но когда бывает, обязательно видимся. Мы сейчас живем с нашей мамой. Поэтому, когда брат приезжает, то к нам троим - к маме, мне и нашей маленькой", - подытожила Карпенко.

Напомним, Анастасия - украинская актриса, известная по ролям кардиохирурга Оксаны Ковальчук в телесериале "Доктор Ковальчук" и Даны Романовой в шоу "За три дня до любви".

В 2015 и 2017 годах сыграла в проектах "Слуга народа" и "Леся + Рома" в 2005 году.

В творческом багаже Анастасии также ряд русскоязычных сериалов.