Ведьмак станет папой и архивные кадры Арианы Гранде: какие фото ко дню отца выставляли зарубежные звезды

Детское видео Арианы Гранде

В своих Instagram-stories звезда поделилась архивным видео 1994 года, на котором будущая селебрити играет в надувном бассейне вместе с отцом.

В посте звезда поздравила папу с праздником и назвала его лучшим другом и отцом в мире.

Ариана Гранде с отцом (Скриншот)

Кортни Кардашьян

Поздравила своего партнера Тревиса Баркера старшая дочь из семьи Кардашьян. В своем Instagram Кортни поделилась теплыми фотографиями парня и выразила безграничную благодарность Тревису, в первую очередь, за их детей.

"Иметь семью с тобой - это рай!" – пишет звезда.



Тревис Баркер с ребёнком (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Принц Уильям поздравил Короля

По сети распространилось фото принца и его детей, которое Кейт Миддлтон опубликовала поздравив мужа с праздником.

На аккаунте появился еще один пост: принц Уильям добавил фотографию со своего детства, где Король Чарльз играет с маленьким сыном в мяч. Принц Уэльский поздравил отца так: “Счастливого дня отца, Папа. В.”

Король Чарльз и принц Уильям (фото:instagram.com/princeandprincessofwales)

Джессика Альба поздравила "любимых пап"

Актриса выразила благодарность и поздравила с праздником своего мужа, отца и тестя.

Джессика поделилась фото, на котором изображен ее партнер Кэш Уоррен и их дети.

Звезда написала, что наблюдать за мужчиной, как за любящим отцом – один из самых больших подарков в ее жизни.



Кэш Уоррен с детьми (фото: instagram.com/jessicaalba)

Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл станет отцом

В своем Instagram актер шокировал своих фанатов новостью о будущем отцовстве.

Генри выложил фото, где он на фоне подготовленной детской кровати и пеленок.

В подписи к фото он поздравил мужчин с днем отца и отметил, что скоро присоединится к ним.

Генри Кавилл (фото: instagram.com/henrycavill)