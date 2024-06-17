RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ведьмак станет папой и архивные кадры Арианы Гранде: какие фото ко дню отца выставляли зарубежные звезды

Ариана Гранде (фото: instagram.com/arianagrande)
Автор: Styler

Ежегодно в мире, в третье воскресенье июня, отмечают день отца. Традиционно селебрити делятся теплыми снимками со своими папами, благодарят из за пример настоящего отца. Нынешний праздник стал богат не только согревающими снимками, но даже принес интригующие новости.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас интересные фото и подробности послепраздничных событий.

Детское видео Арианы Гранде

В своих Instagram-stories звезда поделилась архивным видео 1994 года, на котором будущая селебрити играет в надувном бассейне вместе с отцом.

В посте звезда поздравила папу с праздником и назвала его лучшим другом и отцом в мире.

Ариана Гранде с отцом (Скриншот)

Кортни Кардашьян

Поздравила своего партнера Тревиса Баркера старшая дочь из семьи Кардашьян. В своем Instagram Кортни поделилась теплыми фотографиями парня и выразила безграничную благодарность Тревису, в первую очередь, за их детей.

"Иметь семью с тобой - это рай!" – пишет звезда.


Тревис Баркер с ребёнком (фото: instagram.com/kourtneykardash)

 

Принц Уильям поздравил Короля

По сети распространилось фото принца и его детей, которое Кейт Миддлтон опубликовала поздравив мужа с праздником.

На аккаунте появился еще один пост: принц Уильям добавил фотографию со своего детства, где Король Чарльз играет с маленьким сыном в мяч. Принц Уэльский поздравил отца так: “Счастливого дня отца, Папа. В.”

Король Чарльз и принц Уильям (фото:instagram.com/princeandprincessofwales)

 

Джессика Альба поздравила "любимых пап"

Актриса выразила благодарность и поздравила с праздником своего мужа, отца и тестя.

Джессика поделилась фото, на котором изображен ее партнер Кэш Уоррен и их дети.

Звезда написала, что наблюдать за мужчиной, как за любящим отцом – один из самых больших подарков в ее жизни.


Кэш Уоррен с детьми (фото: instagram.com/jessicaalba)

 

Звезда сериала "Ведьмак" Генри Кавилл станет отцом

В своем Instagram актер шокировал своих фанатов новостью о будущем отцовстве.

Генри выложил фото, где он на фоне подготовленной детской кровати и пеленок.

В подписи к фото он поздравил мужчин с днем отца и отметил, что скоро присоединится к ним.

Генри Кавилл (фото: instagram.com/henrycavill)

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса