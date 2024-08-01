RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Открой для себя новый уровень блоггинга с этим приложением для Macbook

Ваш новый любимый инструмент для создания контента (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Если вы ведете блог и используете Mac, выбор подходящего приложения для управления контентом может значительно упростить вашу работу. MarsEdit - одно из лучших решений для блогеров, которое предлагает удобные инструменты для редактирования и публикации постов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий в мире сайт по технологиям и жизненным советам Lifehacker.

MarsEdit работает с большинством блог-платформ 

MarsEdit совместим с WordPress, Micro.blog, Tumblr, TypePad и Movable Type, а также с любым сервисом блогов, поддерживающим стандартный интерфейс MetaWeblog или AtomPub. 

Помимо удобного интерфейса для создания черновиков постов, отличной функцией является добавление изображений - приложение интегрируется как с Apple Photos, так и с локальными папками на вашем компьютере.  

Вы можете установить размер изображения и удалить метаданные всего за несколько кликов. Это намного быстрее, чем поиск изображения и его загрузка в WordPress. 

Более гибкий, чем большинство блог-платформ 

Есть еще несколько функций, на которые стоит обратить внимание. Если вы используете Markdown, вы можете писать свои посты с его помощью, что предлагают не многие системы ведения блогов, и Marsedit даже поддерживает подсветку синтаксиса.  

Кроме того, вы можете писать и сохранять свои посты полностью в автономном режиме, что, очевидно, невозможно сделать в браузере. 

В приложении отсутствует способ управлять комментариями. Однако для написания, публикации и редактирования оно делает все, что нужно. 

MarsEdit стоит 59,95 долларов при однократной покупке или 10 долларов в месяц в рамках Setapp, пакета, который включает в себя множество других популярных приложений. Стоит ли это своих денег или нет, зависит от того, как часто вы ведете блог. 

MarsEdit считается более гибким, чем большинство блог-платформ (фото: Lifechaker)

Читайте также про 4 странных, но полезных приложения для Macbook, которые выделят ваш компьютер среди других.

А еще мы писали про очевидные причины, почему MacBook лучше, чем ноутбук на Windows.

Читайте РБК-Украина в Google News
MacBookБлогПриложение