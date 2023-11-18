Невероятные факты про выдающегося украинца, который открыл Х-лучи задолго до Рентгена

Семья

Иван Павлович Пулюй - выдающийся украинский физик, электротехник, изобретатель, публицист, переводчик и общественный деятель.

Он родился 2 февраля 1845 года в городке Гримайлов. Сейчас это поселок городского типа Чертковского района Тернопольской области, однако тогда населенный пункт принадлежал Королевству Галиции и Владимирии Австрийской империи.

Отец Ивана - образованный греко-католик Павел Пулюй - на протяжении 1861-1865 годов был бургомистром Гримайлова. Мать - Екатерина из дома Бурштынских.

Семья Пулюя была религиозной и богатой. Занималась земледелием и пчеловодством - имела 36 гектаров земли и около 100 ульев.

Начальное образование

Сначала будущий ученый окончил начальную школу в Гримайлове. После этого поступил в Тернопольскую классическую гимназию.

Во время учебы в гимназии стал соучредителем (вместе с братьями Александром и Владимиром Барвинскими) и активным деятелем тайного общества украинской молодежи "Громада". Оно собиралось трижды в неделю (после обеда) на тематические "заседания": в среду - говорили об истории, в субботу - о литературе, в воскресенье - декламировали и читали слово Божие.

Будучи студентом первого года обучения, образованный юноша перевел на родной украинский язык учебник по геометрии для украинских гимназий (хотя в то время таких еще не существовало).

В 1865 году Пулюй окончил гимназию. При этом он был вполне сформированной личностью. Патриот, который твердо осознавал цель своей жизни и понимал, что должен делать для ее достижения.

Начальное образование молодого украинца стало основой будущих достижений (фото: Wikipedia)

Обучение в Вене

В 1865 году Иван поступил в Греко-католическую духовную семинарию в Вене. Там он объединял обучение с переводами духовной литературы на украинский язык.

В 1865 году основал общество украинских богословов в Вене.

В 1869 году вместе с другими украинскими студентами-"громадовцами" основал в Вене легальное студенческое общество "Сич" (впоследствии его деятельность высоко оценил Иван Франко). Подготовил и издал на народном языке Молитвослов.

На фоне литературной деятельности в 1869 году впервые встретился с Пантелеймоном Кулишем (в Вене).

Позже, в 1871 году, вместе с Кулишем и Иваном Нечуй-Левицким взялся за первый перевод Библии на украинский. Тогда же вышли в свет переводы четырех Евангелий - от Иоанна, Луки, Матфея и Марка.

Во время последнего года обучения в духовной семинарии он посещал лекции по математике, физике и астрономии в Венском университете. Тогда же сдал на отлично экзамены по основным университетским математическим курсам.

Науки настолько увлекли молодого Пулюя, что он отказался от будущей духовной карьеры (первоначально он планировал стать священником) и стал студентом философского факультета Венского университета.

Учеба юноши длилась на протяжении 1869-1872 годов, а уже в 1872-1874 годах он работал ученым в физической лаборатории профессора Виктора фон Лянга.

В какой-то период после окончания вуза Пулюй хотел вернуться в Украину, чтобы жить и работать там. Однако в Российской империи он считался неблагонадежным и ему отказали в трудоустройстве.

Первые достижения

В 1874 году Пулюй опубликовал в журнале "Доклады Венской академии наук" первые две статьи. Они были посвящены исследованию зависимости внутреннего трения воздуха от температуры.

В 1874-1875 годах преподавал физику, механику и математику в Военно-морской академии в Фиуме (ныне Риека - третий по размерам город Хорватии).

Именно тогда молодой изобретатель сконструировал прибор для измерения механического эквивалента теплоты, который стал широко известен в научном мире (в 1878 году он был отмечен серебряной медалью на Всемирной выставке в Париже).

Прибор Пулюя для определения механического эквивалента теплоты (фото: Wikipedia)

В 1875-1876 годах Пулюй (как стипендиат австрийского Министерства образования) учился и работал во французском Страсбургском университете - в физическом институте профессора Августа Кундта. Его "коллегами" стали, в частности, Никола Тесла и Вильгельм Рентген.

Украинский ученый и Тесла проводили среди прочего электрические эксперименты с катодными трубками и газоразрядными лампами. А вот Рентген увлекся проблемами физики твердого тела.

В 1876 году Пулюй защитил диссертацию "Зависимость внутреннего трения газов от температуры" и получил степень доктора физики Страсбургского университета.

Катодные лучи и электротехника

В 1876 году Пулюй вернулся в Вену и до 1883 года работал ассистентом и приват-доцентом в Венском университете.

Именно в Вене он изобрел прибор, известный ныне как "лампа Пулюя". Параллельно с этим украинец создал лампу накаливания новой конструкции, которая намного повышала срок службы, и получил на нее патент. Запатентовал он также и переносной шахтерский светильник .

Скриншот

В течение 1880-1882 годов в "Докладах Венской академии наук" вышли четыре важных статьи ученого. Они были посвящены так называемым катодным лучам, которые имели значительный резонанс среди физиков того времени. Речь шла, по сути, об "электронных пучках света", которые положили начало новой области науки - электротехнике.

Итак, в те годы Пулюй начинает активно работать в области электротехники. Сконструированные им электрические аппараты были удостоены дипломов на Всемирной электротехнической выставке в Париже 1881 года.

В 1883 году он стал членом-основателем электротехнического общества в Вене. В том же году после электротехнической выставки (где изобретения украинца также вызвали немалый ажиотаж) известный предприниматель и изобретатель Йозеф Верндль пригласил Ивана переехать в австрийский город Штайр.

Тот согласился и почти в течение года работал в качестве консультанта и директора фабрики осветительных ламп собственной конструкции - обеспечив большой успех электротехнической выставки, состоявшейся в Штайре летом 1884 года.

Переезд в Прагу

Выдающиеся достижения украинского ученого не обошли вниманием власти и Немецкая высшая техническая школа в Праге. В 1884 году по приглашению министерства образования Австро-Венгрии он переехал в чешскую столицу (ставшую его вторым домом и местом крупнейших научных достижений).

Осенью того же года Пулюй получил должность профессора экспериментальной и технической физики Немецкой высшей технической школы в Праге (сейчас – Чешский технический университет). Там он читал лекции по физике, электротехнике, упорно экспериментировал .

Именно в этот период украинец "нашел невидимые лучи, проникающие сквозь твердые тела" и взялся за их исследование. В разговорах с близкими он утверждал, что ему "удалось увидеть невидимое".

В 1888 году Пулюй основал электротехническое общество в Праге, где председательствовал много лет.

На 1888-1889 учебный год изобретателя избрали ректором учебного заведения, а в 1890 году он стал деканом машиностроительного факультета.

В 1889 году Лондонское общество физиков (британское научное общество) перевело и издало монографию Пулюя, посвященную исследованию катодных лучей, на английский язык. Работа стала отдельным томом серии под названием Physical Memoirs, собравшей в себе результаты важнейших физических исследований за пределами Великобритании.

Профессор Иван Пулюй (фото: Wikipedia)

Открытие Х-лучей

Исследования катодных лучей проложили путь к двум важным открытиям в классической физике - Х-лучам (в 1896 году) и электрону (в 1897 году).

Так, в начале 1896 года Пулюй провел фундаментальные исследования природы и свойств только что открытых Х-лучей.

В январе ученый сделал и опубликовал несколько непревзойденных по технике выполнения фотографий, сделанных с помощью этих лучей и сконструированной им еще в 1881 году специальной "трубки" или "лампы" (сначала ее использовали для освещения помещения).

Так ученый получил первое "рентгеновское" изображение полного человеческого (детского) организма очень высокого качества.

3 февраля 1896 года именно с трубкой Пулюя провели первый на американском континенте успешный эксперимент по изготовлению Х-лучевого снимка в медицинских целях.

Первая же полноценная статья исследователя о происхождении и фотографическом действии этих лучей была опубликована 13 февраля 1896 года в "Докладах Венской академии наук". В следующем месяце - 5 марта - там же была опубликована вторая статья о результатах исследований ученого.

Речь идет, в частности:

об определение места образования Х-лучей и пространственном распределении

про их способность ионизировать атомы и молекулы

об объяснении природы этих лучей

об открытии возможностей широкого применения Х-лучей в медицине

Снимок руки дочери исследователя, 1896 год (фото: Wikipedia)

Официально открытие Х-излучения приписывают немецкому ученому Вильгельму Кондраду Рентгену, который 28 декабря 1895 опубликовал сообщение "О новом типе лучей". В то же время "лампа Пулюя", излучавшая Х-лучи, была изобретена еще за четырнадцать лет до этого.

Современные исследователи отмечают, что авторство Х-лучей могли приписать Рентгену только лишь потому, что изобретение Пулюя не было своевременно задокументировано. Кроме того, когда украинец узнал об этом, он расстроился и неоднократно повторял: "Эти рурки (трубки, излучающие свет, - Ред.) - мои".

Первенство Пулюя в этих исследованиях признавал и выдающийся физик Альберт Эйнштейн, знакомый с украинским ученым. В одном из своих писем он даже пытался успокоить изобретателя: "Не могу Вас ничем утешить. Что произошло - не изменить. Пусть остается при Вас сатисфакция, что и Вы вложили свою долю в эпохальное открытие. Разве этого мало? А если подумать здраво, то во всем есть логика. Кто стоит за Вами, русинами, - какая культура, какие акции? Обидно Вам это слушать, но куда денешься от своей судьбы? А за Рентгеном - вся Европа".

Пулюй на такие слова ответил: "Что должно произойти - произойдет обязательно. И то, что произойдет, будет лучше всего. Потому что такова воля Господня".

Биографы Рентгена также отмечают несколько интересных фактов:

после изобретения своей "лампы", Пулюй подарил Рентгену, с которым вел активную переписку, несколько экземпляров

во время "открытия" Х-лучей Рентген заметил о "случайности" этого события

в отличие от украинского ученого, Рентген не уделял внимания практическому использованию этого открытия

Рентген так никогда и не признался, с помощью какой "трубки" сделал на самом деле свое открытие и нигде не упоминал о "лампах Пулюя" (хотя в то время они были достаточно распространены и производились в Ляйпциге на промышленном уровне)

и до, и после получения первой Нобелевской премии по физике в 1901 году Рентген ни разу не упомянул в своих публикациях о Пулюе

перед смертью Рентген приказал сжечь весь свой личный архив (в том числе лабораторные записи и переписку)

Поэтому неудивительно, что большое количество современных ученых считают, что Рентген в своих исследованиях вполне мог воспользоваться изобретением и другими наработками Пулюя.

Дальнейшая работа

В 1902 году украинский изобретатель основал и возглавил кафедру электротехники в Немецкой высшей технической школе в Праге.

Кроме того, в 90-х годах XIX ст. он сыграл решающую роль как руководитель проектирования и строительства многих электростанций на переменном токе в Чехии.

Причем качество проектов и их реализации было очень высоким - даже с соблюдением экологических требований современного уровня (жители Праги до сих пор используют электроэнергию, которую дает им "Пулюева" электростанция).

Выдающийся украинец приобщился также к запуску трамвая в Праге и развитию телефонных сетей.

В 1906 году по случаю 100-летнего юбилея Немецкой политехники украинского изобретателя отметили орденом Железной короны ІІІ степени - за его научный и преподавательский труд.

В 1910 году Пулюй получил крест ордена Франца-Иосифа и высокий титул Советника двора, а в 1913 году его избрали почетным членом Венского электротехнического общества.

В 1916 году ученый получил даже предложение должности министра образования Австрийской монархии, однако отказался из-за состояния здоровья и в этом же году вышел на пенсию.

Умер Пулюй 31 января 1918 года в Праге, входившей тогда в Королевство Богемия в составе Австро-Венгрии. Похоронен там же - на кладбище "Мальвазинки" недалеко от центральной части города.

Памятная доска на стене дома №9 по улице Шкодагассе, Вена (фото: Wikipedia)

Связь с Украиной

Пулюй знал около 15 языков (включая классические) и никогда не терял связи с Родиной.

Работая в европейских научных центрах, он не забыл о своем украинском происхождении и не стал "космополитом". Вместо этого он и его семья оставались сознательными украинцами.

На Екатерине-Иосифе-Марии Строжской (студентке Венского университета) Пулюй женился в 1884 году. У супругов родилось 15 детей, из которых до зрелого возраста дожили шестеро - трое дочерей (Наталья, Ольга и Мария) и трое сыновей (Александр, Юрий и Павел).

Поскольку в Праге, где жила семья, не было украинских школ, на летние месяцы для детей искали учителей украинского языка.

Ученый в шутку называл свою семью маленьким "государством", в котором он с радостью выполнял функции "министра образования, финансов и внутренних дел".

Юрий и Павел после смерти отца учились в украинской гимназии во Львове, а старший сын Александр вступил 17-летним добровольцем в ряды "Сечевых стрелков" и до 1920 года воевал в составе Украинской галицкой армии.

Сам Пулюй активно занимался публичной деятельностью. Он поддерживал идею открытия украинского университета во Львове. Был членом Научного общества Шевченко.

Кроме того, он организовывал стипендии для украинских студентов в Австро-Венгрии. Публиковал статьи в поддержку украинского языка и независимости.

Ученый считал, что "нет большей гордости для интеллигентного мужчины, чем беречь свою и национальную честь и без награды верно работать для добра своего народа, чтобы обеспечить ему лучшую судьбу".

Целью ученого было образование своего народа, поддержка и изучение людьми украинского языка, литературы и истории.

Он обращался к русской власти и в Академию наук в Петербурге с требованием разрешить распространение Священного Писания на украинском языке в Российской империи, а также добился разрешения от японского генерала Ноги на распространение духовного слова на украинском языке среди воинов-украинцев, пленненных во время русско-японской войны.

В 1914 году стал одним из руководителей Комитета помощи украинским беженцам из Галиции, оккупированной русскими войсками, а также раненым воинам-украинцам и военнопленным.

Пулюй правдиво считал, что "величайшее и самое важное наше желание, идея и главная цель наших национальных стремлений - освобожденная из-под России свободная Украина, где не должно быть ни одного угнетенного и ни одного угнетателя, где украинский народ после долголетнего рабства будет вести наконец свободную по всем направлениям национальную жизнь, будет развивать свободно свои великие духовные способности и участвовать в приумножении сокровищ культуры всего человечества".

Кроме того, изобретатель отмечал, что "независимость Украины является ключом к миру в Европе".

В настоящее время именем выдающегося украинского ученого названо одно заведение высшего образования - Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя. Был даже создан виртуальный музей Пулюя.

В его честь названы улицы во Львове, Киеве, Виннице, Ивано-Франковске и Днепре.