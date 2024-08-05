Выделите несколько минут: 5 причин, почему стоит тренироваться утром
Утром бывает трудно встать, поэтому для того, чтобы взбодриться, некоторые люди заваривают ароматный кофе, а другие начинают день с принятия душа. Однако полезнее всего пробуждаться с помощью утренней физической активности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога и тренер по йоге Ирины Левченко.
Польза утренней активности
Добавляет бодрости
Организм просыпается значительно быстрее и активнее даже после короткой активности.
Физические упражнения улучшают физическую форму
Регулярные занятия приводят к укреплению мышечных тканей и оказывают положительное влияние на состояние позвоночника и суставов.
Ежедневные тренировки непременно улучшат физическую форму, накачают мышцы, снизят объемы.
А эндорфины, которых станет больше благодаря регулярным упражнениям, будут предотвращать преждевременное возникновение чувства голода.
Стимулирует метаболизм
По словам эксперта, чем больше мышечной ткани, тем больше калорий сжигает тело - в поддержку работы этих мышц.
Повышается настроение
При выполнении упражнений утром в организме усиливается выработка эндорфинов.
Выполняя очередное физическое упражнение, можно освободиться от лишнего адреналина, одной из главных физиологических причин раздражительности, влекущей стресс.
После физических упражнений человек практически всегда ощущает прилив сил и улучшение настроения.
Укрепление здоровья
Утренняя активность активизирует кровообращение, ускоряет обмен веществ. Благодаря улучшенному кровотоку, все внутренние органы получают достаточное питание и начинают значительно активнее функционировать в течение дня.
Физические активности улучшают работу сердца, нормализуют кровяное давление, а также ускоряют мозговую активность.
В частности, утром следует выделить минимум 15 минут на йогу, а когда есть больше времени, то следует делать полноценное занятие.
После окончания утренней тренировки все равно важно полноценно позавтракать и обеспечить мышцы не только углеводами и белками, но и витаминами и минералами.
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