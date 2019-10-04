Відео з Ківою в Раді надихнуло Супрун на одкровення

Уляна Супрун зазначила, що мастурбація допомагає підліткам пізнати своє тіло. При цьому жінки завдяки цьому усвідомлюють краще, як їм отримати оргазм. Крім того, мастурбація потрібна для підтримки кровообігу в геніталіях і малому тазі. Про це колишня в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

Мастурбація також вважається як альтернатива сексу для профілактики раку простати. За словами Супрун, якщо мати 21 еякуляцію або більше в місяць у віці понад 40 років, то ризик раку простати зменшується на третину.

Але є і негативні сторони цього заняття. За словами сексологів, чоловіки, які звикли до мастурбації за переглядом порно, можуть мати проблеми з порушенням і чутливістю з реальним партнером.

Але геніталії мають властивості відновлювати чутливість, якщо утримуватися від мастурбації. Іноді мастурбація може мати компульсивный характер, коли людина хапається за геніталії на робочому місці.

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Компульсивна мастурбація часто властива дітям з опозиційним захисним порушенням, проблемною поведінкою, тривожним збудженням, тиками або іншим стереотипною поведінкою.

Супрун також зазначила, що відсутність сексу і мастурбації у чоловіків підвищує рівень тестостерону. При цьому "спермотоксикозу" не існує, але високий рівень тестостерону може проявлятися у вигляді підвищеної агресії.