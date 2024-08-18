Отдаленный райский остров, на котором можно поселиться бесплатно: его почти невозможно найти

Где находится остров

Остров Питкерн - это отдаленная британская колония, расположенная в Южной части Тихого океана. И это единственная заморская территория Великобритании в Тихом океане. В состав входит 5 островов, но заселен только один. На западе граничит с Французской Полинезией.

Острова Питкерн были открыты 2 июля 1767 года Филиппом Картеретом. Первыми поселенцами острова стали мятежники с британского корабля "Баунти", а также таитянки, которые они украли и привезли с собой на остров.

Питкерн - самый маленький остров планеты со статусом государства. Его площадь составляет всего 4,5 км. квадратных. Орган самоуправления - однопалатный Совет островов, состоящий из 10 членов (5 - назначаются, еще 5 - избираются голосованием, все сроком на один год).

Единственный город на острове - Адамстаун.

Климат на острове субтропический, летом прогревается до +24 градусов (в феврале), зимой – до +18 градусов (в августе). Самые сухие месяцы - июль и август, и именно в это время стоит посещать острова.

Население - преимущественно англо-полинезийские метисы. Из-за ограниченности пригодных для ведения сельского хозяйства площадей и возможностей развития туризма молодежь эмигрирует в Новую Зеландию. Большинство жителей острова исповедуют религию адвентистов седьмого дня.

Официальный язык - английский, однако население говорит на питкернском языке, который является смесью таитянского и английского языков XVIII века. Поскольку в этом языке много идиом, туристы и гости острова его почти не понимают.

Остров Питкерн (фото: Википедия)

История острова Питкерн

Археологи считают, что первые поселенцы появились на острове еще в 15 веке. Однако со временем все природные ресурсы иссякли. Существует предположение, что это повлекло за собой гражданскую войну, а впоследствии привело к вымиранию сообщества.

В 1789 году на остров попали британские мятежники, которые искали место, чтобы скрыться. Корабль "Баунти" плыл из Таити в Вест-Индию, но за 17 месяцев плавания между экипажем и молодым капитаном возник разрыв.

В южной части Тихого океана вспыхнуло восстание, и капитана Блая вместе с кучкой верных ему людей загнали в крошечную открытую лодку и оставили умирать. Чудом им удалось выжить и пройти около 4000 километров, несмотря на то, что они плавали в одной из самых отдаленных сторон мира.

8 мятежников с судна поселились на острове вместе с шестью полинезийцами и 12 женщинами из Таити, которых они привезли с собой.

Они решили превратить остров в свой тайник и считали, что их не найдут, потому что в то время расположение острова на карте было указано неправильно. Они подожгли корабли и поселились на острове, чтобы начать новую жизнь.

Но жизнь в уединенном месте со временем вызвала сильное напряжение в обществе. За четыре года на острове осталось всего 4 мятежника и десять женщин с детьми. Остальные были убиты в различных актах насилия.

В 1808 году на острове было 8 женщин, 1 человек, 25 детей (24 - смешанного происхождения и одна чистокровная таитянка).

В 1838 году остров был официально объявлен британской колонией. На нем было введено демократическое управление путем выбора в магистратуру. Голосовать могли мужчины и женщины, родившиеся на острове или проведшие там более 5 лет. Таким образом, Питкерн стал первой территорией в составе Британской империи, где было введено избирательное право для женщин.

В 1856 году было принято решение переселить часть людей на остров Норфолк, потому что Питкерн страдал от перенаселения из-за высокой рождаемости. На острове Норфолк до сих пор живут многие потомки моряков "Баунти".

С этого времени население начало расти, и достигло пика в 1937 году. Приблизительно 233 человека стали называть остров своим домом. Со временем молодежь начала переезжать в Новую Зеландию в поисках лучшей жизни и возможностей. И численность населения снова начала падать.

В 2004 году райский остров попал в СМИ - из-за случаев жестокого обращения с детьми. Семь мужчин, в том числе мэр Стив Кристиан, попали за решетку за серию сексуальных преступлений. И вместе они составляли половину мужского населения острова. Их судили по 41 обвинению и огласили приговор.

Остров Питкерн (фото: Википедия)

Готовы принимать всех желающих

Теперь остальные жители острова отчаянно пытаются привезти больше людей, чтобы не допустить гибели этого места. Сложность - удаленное расположение. Тем, кто захочет там поселиться, предлагают бесплатные визы и расходы на переезд.

"Мы призывали больше людей, чтобы увеличить популяцию, и у нас было много запросов, но только один человек подал заявку на переезд на Питкэрн", - рассказал 44-летний Джаки Кристиан, родившийся и живущий на Питкерне.

Он добавил, что реальность такая, что на острове нет никакой работы. Жители острова раньше продавали марки, чтобы собрать средства, но, конечно, коллекционирование марок сейчас уже не так популярно, как раньше.

"Остров выживает благодаря государственной помощи с 2004 года, и теперь мы пытаемся снова стать самостоятельными", - признался Джаки.

Основная экономика острова основана на туризме, поскольку люди во время круизных путешествий совершают остановку, чтобы посетить это место. На острове есть несколько зданий и услуг, в том числе церковь, школа, теннисный корт и музей, где представлены артефакты древнейших известных поселенцев.

Плодородная почва островов Питкерн позволяет культивировать разновидности овощей и фруктов, такие как цитрусовые, сахарный тростник, дыни, бананы, ямс и бобовые культуры.

Местные жители активно используют бартер и обмениваются друг с другом дарами моря, продуктами, выращиваемыми на своих участках или предметами кустарного производства.

Основная статья доходов - продажа коллекционных почтовых марок, меда и продукции кустарного производства суднам, проходящим мимо острова. Торговля идет не очень бойко, потому что рельеф не позволяет сделать порт или взлетную полосу. Поэтому все пользуются баркасами, чтобы доплыть до судов.

Для всех жителей от 16 до 65 лет обязательны общественные работы (в основном по содержанию дорог). Электричество на острове производится газовыми и дизельными генераторами.

Валюта - новозеландский доллар. Но никаких пунктов обмена, использования кредитных карт, туристических чеков.

Ввиду отсутствия ресторанов и кафе, чаевые остаются на усмотрение гостя в любых сферах - от найма лодки до приобретения провизии.

Остров Питкерн (фото: Википедия)