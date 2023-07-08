Чувствуете сонливость в летнюю жару? Держите причину, почему так происходит

"Виновата" терморегуляция

Прежде всего, отметим, что виновной эту функцию организма называть не стоит, ведь именно она помогает нам не перегреться. За терморегуляцию отвечает гипоталамус, расположенный в головном мозге.

Терморегуляция работает так: когда температура повышается, потовыделительные железы в коже вырабатывают пот. Он проходит через поры в коже. Когда пот выходит на поверхность, он испаряется и охлаждает тело человека.

Кроме того, организм также способен расширять сосуды. Тогда теплая кровь начинает течь поближе к поверхности кожи и охлаждается.

Очевидно, что на такие сложные процессы терморегуляции организм тратит энергию, поэтому возникает чувство усталости. Чем выше за окном температура воздуха, тем больше ресурсов требуется организму. А от этого и зависит уровень усталости и сонливости.

А есть какие-нибудь другие причины?

Однако вы можете ощущать усталость в жаркий день и не только из-за работы терморегуляции.

Обезвоживание

Известно, что практически на 70% человек состоит из воды. Поэтому важно поддерживать водный баланс в течение дня. К слову, без воды и регуляция температуры не может осуществляться.

Обезвоживание возникает тогда, когда тело тратит больше жидкости, чем получает. Одно из последствий и симптомов обезвоживания - усталость.

Низкое артериальное давление

Когда сосуды расширяются для охлаждения, сердце начинает биться быстрее. А из-за попыток организма остыть давление может "упасть". Тогда человек может ощущать головокружение, омраченность зрения, проблемы с концентрацией и тошноту.