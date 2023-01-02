"Почувствовала огромное отвращение": польская журналистка рассказала о россиянах в Египте

Польская журналистка поделилась своими впечатлениями от отдыха в Египте, где ей пришлось общаться с гражданами РФ. Она призналась, что поведения россиян было ужасным и они многим испортили отдых на курорте.

Россияне демонстрируют свое "превосходство"

"За неделю моего пребывания в Хургаде, я познакомилась со многими русскими. У меня сложилось впечатление, что их поведение часто было направлено на подчеркивание "превосходства" над другими", - пишет женщина.

Она отметила, что чаще всего россияне демонстрировали свое "превосходство" над другими во время общения с персоналом.

Наталья признается, что несмотря на то, что она неделю провела в раю, из-за постоянного соседства граждан РФ, она каждый день чувствовала отвращение. В редакцию ее издания часто приходят письма с описанием ситуации на курортах, которые россияне пока еще могут посещать.

Их характеризуют как очень шумных людей, а после удара санкциями - они стали еще и очень капризными. Шумные игры под русские песни, презрительные взгляды, бестактные провокации со стороны россиян - так описывают туристов из РФ на курортах мира.

Наталья заметила русских туристов в первый день своего отдыха. Они подчеркивают свое присутствие и возвышают себя.

Все обслуживание заточено под россиян

"Впервые у меня по спине побежали мурашки, когда я заметила русского парня, который загорал на шезлонге, смотрел что-то на телефоне и смеялся во всю глотку. Второй раз я испытала огромное отвращение при просмотре меню в одном из ресторанов, где видела все только на русском. Не было ни слова на английском. Я потеряла аппетит. К сожалению, таких ситуаций было все больше…" - рассказывает Наталья.

Она отметила, что во многих ресторанах было все подготовлено для русских туристов и к ней несколько раз даже персонал обращался по-русски. На вечерних концертах среди англоязычных шлягеров попадались русские песни, и граждане РФ обычно бросались под них танцевать, чтобы получить бурные аплодисменты в конце.

"Хотя обслуживание в отеле, где я остановилась, было на высшем уровне и персонал был готов помочь каждому гостю, некоторые из них не могли проявить благодарность. Чаще всего я замечала такое поведение у россиян. Женщина на пляже возмутилась, что обслуживающий ее мужчина не говорит по-русски, поэтому не может ему объяснить, как расположить ее полотенце на шезлонге. Сначала она накричала на него, а потом сама показала, что хотела", - описала туристка.

О своей стране и Путине россияне говорить не хотят

Ей очень хотелось пообщаться с россиянами, чтобы выяснить их отношение к действиям Путина, но она побаивалась реакции. Поэтому она просто за ними наблюдала и когда представилась возможно что-то спросить, мягко поинтересовалась их мнением.

Такая возможность представилась, когда пара туристов приняла ее за русскую. Они с ней поздоровались, и Наталья ответила, что говорит на английском, не уточняя, откуда она приехала. Она спросила, как давно они отдыхают и нравится ли им там. Те ответили, что уже второй раз приехали в этом году.

"Я решила, что сейчас самое время ступить на шаткую почву. "Я слышала, что многие россияне бежали из страны после того, как Путин объявил частичную мобилизацию". И как будто вылила ведро масла в огонь. Мой собеседник мгновенно закипел: "Разве ты не видишь, что я сейчас в отпуске, а не бегаю с винтовкой?" - крикнул он мне. Я решила продолжить тему и объяснила, что ой русский друг, живущий в Санкт-Петербурге, каждые день публикует фото и видео протестов. Услышала ответ: "Вы должно быть из Польши". Я кивнула. "Продолжайте верить этой лжи", - заключил он и нервно ушел со своим напарником", - описала диалог журналистка.

С другими иностранцами россияне общаются неохотно

Желания общаться с россиянами у Натальи исчезло. Тем более, что на курорте она встретила своих соотечественников и ей было с кем поделиться впечатлениями об отдыхе. Оказалось, что ее новые знакомые делят бассейн с русской семьей и с ними персонал тоже часто говорит на русском языке.

Соседи заговорили с поляками первыми и даже угостили шоколадкой с матрешкой. Потом узнали, что они из Польши и больше с ними не разговаривали.

"Несмотря на то, что я провела неделю в жарком Египте, когда температура в Польше не превышала 15 градусов, наелась досыта и приятно купалась в море, проходя мимо российских туристов, мне стало противно. И в следующий отпуск я поеду туда, где будет как можно меньше шансов встретить русских", - резюмировала Наталья.