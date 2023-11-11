Что такое услуга раннего вмешательства и почему родителям нужно о ней знать

На ранних этапах развития дети развиваются с молниеносной скоростью. Если же случаются какие-либо отклонения от возрастных норм, родители всегда могут обратиться к специалистам за помощью. Одной из таких услуг является раннее вмешательство.
РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, что это за практика и как она работает в Украине.
Летом киевлянка и мама двойняшек Людмила заметила, что двое ее детей развиваются не равномерно.
"Я заподозрила у дочери задержку развития. Наш сын Тимур опережал ее, хотя они сверстники. У Вероники не появился указательный жест, она не смотрела в глаза… И многие другие факторы меня насторожили", - рассказывает женщина.
Двойняшки Вероника и Тимур (фото: личный архив)
В поисках специалистов, которые могли бы проконсультировать родителей в возникшем вопросе, они попали в Центр комплексной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью Оболонского района города Киева. Здесь супруги впервые узнали об услуге раннего вмешательства.
Это комплексная помощь семьям с детьми раннего возраста, у которых есть нарушения развития или риск таких нарушений. Услуга раннего вмешательства интенсивно помогает детям от рождения до четырех лет.
Такие действия являются превентивными и часто помогают предотвратить развитие инвалидизации. Применять методику раннего вмешательства можно тогда, когда нарушения уже произошли у ребенка, или врачи подозревают, что они могут произойти.
Важно также отметить, что услуга раннего вмешательства ориентирована на всю семью. Специалисты часто могут даже приходить на детскую площадку к детям, чтобы адаптировать и их, и родителей к социальной жизни.
На сегодня двойняшки Вероника и Тимур уже более полугода занимаются по модели раннего вмешательства. У родителей есть четко прописанная цель, которую они хотят достичь.
Мама Людмила делится с нами, что за все время работы они пришли к 80% поставленных ранее целей. Сейчас женщина чувствует себя гораздо увереннее относительно будущего своих малышей.
Специалистка Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по защите ребенка Наталья Датченко объясняет: услуга раннего вмешательства не применима без участия родителей.
"Очень важно, что услуга раннего вмешательства семейно-центрирована. Она опирается на сотрудничество с родителями, нормализацию жизни семьи в целом. Важно поддержать, научить родителей, чтобы они могли заботиться о своих детях и не забывать о себе заботиться", - рассказывает специалист.
Родители активно участвуют в интенсивной работе с детьми в рамках раннего вмешательства (фото: личный архив)
Можно сделать вывод, что работа с ребенком происходит через родителей.
Заведующая Центром комплексной реабилитации детей и молодежи с инвалидностью Оболонского района Анастасия Виноградная занимается семьей Тимура и Вероники. По ее словам, дети начали развиваться в соответствии со своим возрастом и возможностями.
"Вероника начала смотреть в глаза: сначала непродолжительно, потом дольше. Тимур стал больше говорить", - говорит Анастасия Виноградная.
В столице работают два центра предоставления такой услуги:
Нам также удалось узнать стоимость одного занятия по раннему вмешательству в частной клинике. Встреча со специалистом в 55 минут стоит 800 гривен.
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Для других городов Украины информацию о локации предоставления такой помощи детям ищите по ссылке.
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