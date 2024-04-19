Удалит даже сильную грязь: в сети показали лайфхак эффективного мытья духовки

Если духовкой пользоваться постоянно, придется ее регулярно мыть. Чтобы отмыть духовку внутри так, чтобы дверца и стекло блестели, поможет простой способ.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой TikTok-страницу лафхаков "7приготування7".
В стальной кастрюле необходимо соединить 3 столовых ложки соды и залить все кипятком до образования однородной каши.
Затем нужно влить 2 столовые ложки уксуса и выжать сок половины лимона. Поставьте кастрюлю в духовку на 20-30 минут при 100°C.
Для лучшего эффекта на загрязнение следует насыпать смесь соды и уксуса и потереть.
@7cooking7 Чистимо духовку содою та оцетом! Ніби вийшло не погано, треба добре попрацювати щіткою зате без хіміі Можливо ви знаєте кращі способи чистки? #чистакухня #духовка #чистадуховка #хіміядлядому #лайфхак #лайфхакидлядома #лайфхаки #лайфхакидляжизни #кухня #прибирання #прибиранняподому #прибираннякухні #прибираннянакухні #прибираннявкайф #сода #оцет #миємодуховку #миємокухню #чистота #чистотаипорядок #чистотавдоме #уборкакухни I'm Good (Blue) - Cupido
Свежие загрязнения можно легко вымыть лимонным соком. Необходимо обработать пятна лимонным соком, растворенным в воде и дать постоять 40-60 минут.
Значительный устаревший налет на стенках духовки и противнях лучше удалять лимонной кислотой. Растворите один пакет лимонной кислоты в пол литра воды, налейте в противне или в любую жаростойкую посуду.
Далее поставьте в разогретый духовой шкаф на 30-40 минут. Когда духовка немного остынет, хорошо вымойте ее. Если остались пятна, протрите их свежим лимоном.
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