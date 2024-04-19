Удалит даже сильную грязь: в сети показали лайфхак эффективного мытья духовки

Детали лайфхака

В стальной кастрюле необходимо соединить 3 столовых ложки соды и залить все кипятком до образования однородной каши.

Затем нужно влить 2 столовые ложки уксуса и выжать сок половины лимона. Поставьте кастрюлю в духовку на 20-30 минут при 100°C.

Для лучшего эффекта на загрязнение следует насыпать смесь соды и уксуса и потереть.

Лимон для чистки жира и нагара

Свежие загрязнения можно легко вымыть лимонным соком. Необходимо обработать пятна лимонным соком, растворенным в воде и дать постоять 40-60 минут.

Значительный устаревший налет на стенках духовки и противнях лучше удалять лимонной кислотой. Растворите один пакет лимонной кислоты в пол литра воды, налейте в противне или в любую жаростойкую посуду.

Далее поставьте в разогретый духовой шкаф на 30-40 минут. Когда духовка немного остынет, хорошо вымойте ее. Если остались пятна, протрите их свежим лимоном.