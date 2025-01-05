От восьми и больше: топ-5 звезд с наибольшим количеством детей

Эдди Мерфи

У 63-летнего актера десять детей, рожденных от пяти разных женщин. Его первенец, Эрик, появился на свет в 1989 году от отношений с Полетт Макнили. В 1990-м Тамара Худ подарила ему второго сына, Кристиана. Впоследствии Мерфи женился на модели Николь Митчелл, которая родила ему пятерых детей: дочерей Шейн, Бриа, Золу, Беллу и сына Майлза.

После развода актер имел отношения с Мелани Браун, известной как участницей группы Spice Girls. От этого союза родилась дочь Энджел Айрис. Однако отцовство Мерфи подтвердил только после проведения ДНК-теста. Хотя он и не принимал участия в воспитании ребенка, выплатил Мелани 7 миллионов фунтов.

Эдди Мерфи со всеми детьми (фото: instagram.com/bria_murphy)

В 2018 году актер женился на модели Пейдж Батчер. В этом браке родились двое детей: дочь Изи Уна (май 2016 года) и сын Макс Чарльз (ноябрь 2018 года), который стал десятым ребенком звезды.

К слову, некоторые из детей Эдди пошли по его пути в киноиндустрии. Например, его дочь Бриа Мерфи сыграла вместе с ним в боевике "Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф".

Клинт Иствуд

94-летний Клинт Иствуд является отцом восьми детей, старшему из которых уже исполнилось 70, а самому младшему - всего 20 лет. Еще в начале 1950-х, когда Иствуд не был известен, у него случился короткий роман, результатом которого стало появление на свет дочери Лори Мюррей. Однако ее мать решила отдать девочку в детский дом, не рассказав Иствуду о ребенке.

Лишь спустя много лет Лори узнала, кто ее биологический отец, и установила с ним контакт. В 2018 году на премьере фильма "Наркокурьер" Иствуд впервые официально появился вместе с дочерью, которой к тому времени было уже 64 года.

Клинт Иствуд с детьми (фото: instagram.com/alison.e.wood)

Одним из самых продолжительных романов Иствуда стала связь с танцовщицей Роксаной Тунис, которая началась во время съемок второго сезона сериала "Сыромятная плеть". Их отношения продолжались с перерывами 14 лет, а в 1964 году у них родилась дочь Кимбер.

Впоследствии Клинт женился на Мэгги Джонсон, которая подарила ему сына Кайла в 1968 году и дочь Элисон в 1972-м. Однако после развода с Мэгги он завязал отношения с бортпроводницей Жаклин Ривз, у которых родились сын Скотт (1986) и дочь Кэтрин (1988).

Имя "серийного бабника" Иствуд закрепил за собой не просто так. В начале 1990-х он увлекся актрисой Фрэнсис Фишер. Их отношения продлились недолго, но в 1993 году у пары появилась дочь Франческа. Позже, в 1996 году, Клинт женился на телеведущей Дине Руиз, которая была моложе его на 35 лет. В браке родилась дочь Морган.

Алек Болдуин

Старшая дочь актера Алека Болдуина, Айрленд, родилась в октябре 1995 года в браке с Ким Бейсингер. После развода Болдуин пытался поддерживать дружеские отношения с Ким и сохранить связь с дочерью.

Однако отношения с Айрленд в определенный момент настолько обострились, что Бейсингер подала в суд, требуя временного запрета на посещение дочери и приближение к ней самой. В конце концов, после публичных извинений Алека, Ким смягчила свою позицию и позволила ему снова видеться с дочерью.

Алек Болдуин с семьей (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

В 2012 году Алек заключил свой второй брак с Хиларией Томас. У пары родилось семеро детей: Кармен, Рафаэль, Леонардо, Ромео, Эдуардо, Люсия и Илария.

Алек Болдуин с семьей (фото: instagram.com/hilariabaldwin)

Мик Джаггер

80-летний фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер является отцом восьмерых детей. Самой старшей из них более 50 лет, а самому младшему - шесть. Впервые он стал отцом, когда певица Марша Хант родила ему дочь Кэрис. Через год у него появилась вторая дочь, Джейд, от брака с Бьянкой Джаггер.

Кроме того, у музыканта есть четверо детей от американской модели Джерри Холл: дочери Элизабет и Джорджия, а также сыновья Джеймс и Габриэль. Самый младший сын Джаггера, Деверо, родился от балерины Мелани Хэмрик.

Мелани Хэмрик, Мик Джаггер и их сын (фото: instagram.com/melhamrick)

Мел Гибсон

Звезда фильма "Страсти Христовы" Мел Гибсон впервые стал отцом в 1980 году. Его первенец, дочь Ханна, родилась в браке с австралийкой Робин Мур. В течение 26 лет совместной жизни супруги воспитали еще шестерых детей: близнецов Кристиана и Эдварда, а также сыновей Уильяма, Луиса, Майло и Томаса. После более 20 лет вместе Робин в 2009 году подала на развод.

После завершения брака двукратный лауреат премии "Оскар" начал отношения с российской пианисткой и певицей Оксаной Григорьевой. 30 октября 2009 года у пары родилась дочь Люсия, но уже в апреле 2010-го их отношения завершились.

Мел Гибсон (фото: Википедия)

В 2014 году Гибсон познакомился с 26-летней писательницей Розалиндой Росс. Встреча состоялась в Лос-Анджелесе, где Розалинда проходила собеседование в продюсерской компании Icon Productions. В 2016-м стало известно о ее беременности, и в январе 2017 года пара радовалась рождению сына Ларса.