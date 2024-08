10 лучших игр на ПК от украинских разработчиков

Cossacks 3

Прежде чем GSC Game World начали свое путешествие в Зону с "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля", они создавали довольно неплохие стратегии в реальном времени, начиная с "Cossacks: European Wars" в 2000 году.

В течение следующих десяти лет они выпустили множество DLC для этой серии и других самостоятельных стратегий, таких как "Heroes of Annihilated Empires".

Студия была временно закрыта в конце 2011 года, но вернулась через три года, что привело к созданию "Cossacks 3"! Игра имеет солидный, знакомый геймплей, который игроки знают по предыдущим частям серии.

За одним исключением: третья основная игра отличается эпическими сражениями, позволяющими разместить на одной карте до 10 тысяч юнитов.

Cossacks 3 (фото: GG.deals)

Men of War

Студия Best Way знала, что делает с этой игрой, так как уже имели опыт с другими RTS-тайтлами, такими как "Soldiers: Heroes of World War II" или "Faces of War".

Тем не менее, именно "Men of War" помогла студии обрести признание в индустрии. Это устаревшая, но достойная стратегия с 19 миссиями в общей сложности, которые были разделены на три отдельные кампании.

К сожалению, долгожданное продолжение, "Men of War II", не оправдало ожиданий и получило плохие отзывы за исторические неточности, неадекватный ИИ и требование постоянно иметь подключение к интернету. Но ничто не мешает вам попробовать классическую версию, если вас не смущают ретро-тайтлы.

Men of War (фото: GG.deals)

Atom RPG: Post-apocalyptic indie game

Atom RPG позаимствовал сценарий ядерного апокалипсиса и фирменные игровые механики из Fallout 1 и 2, и смешал их с некоторыми советскими эстетиками.

Согласно сюжету игры, Холодная война привела к катастрофе вместо того, чтобы завершиться падением Берлинской стены и коммунизма. Чтобы сделать все еще мрачнее, мы играем с точки зрения постапокалиптического СССР.

После создания персонажа и распределения атрибутов вы отправляетесь в опасный мир. Ваш поиск пропавшей экспедиционной команды превращается в чертовски сложное задание, где плохое планирование и непродуманная стратегия будут стоить вам жизни.

Atom RPG: Post-apocalyptic indie game (фото: GG.deals)

Metro Exodus

Это постапокалиптическое видение мира, которое кажется смесью Fallout и S.T.A.L.K.E.R. Хотя игровые механики чем-то похожи на то, что мы видели во вселенной Мальчика из Убежища и Когтей Смерти, эта франшиза изображает более мрачную, тяжелую атмосферу.

Не говоря уже о том, что большую часть времени чувствуется клаустрофобия, поскольку вы пытаетесь выжить в буквальном смысле в метро.

Metro Exodus (фото: GG.deals)

Party Hard 2

Party Hard 2 - довольно жестокая экшен-игра со стелс-элементами. Вы играете за психопата на его пути мести. Он должен преподать урок своему боссу и коллегам за их скупость.

Как и в печально известной игре Postal, вы можете просто убить всех. Однако будьте осторожны, вас не должны заметить в процессе.

Чтобы ваше идеальное преступление удалось, вам придется выбрать подходящее оружие, эффективные ловушки и тактику, которая сработает в конкретных ситуациях.

Party Hard 2 (фото: GG.deals)

S.T.A.L.K.E.R. series

Создатели ранее упомянутых Cossacks превзошли самих себя, представив серию постапокалиптических RPG-игр, начавшуюся со S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля. Это был глоток свежего воздуха и смелое сочетание различных игровых жанров, что привело к заслуженному успеху.

S.T.A.L.K.E.R. series (фото: GG.deals)

Sherlock Holmes series

Первые игры франшизы были традиционными играми типа "укажи и кликни", а более поздние игры были гораздо больше ориентированы на экшн.

Мы можем исследовать Лондон, а в "Sherlock Holmes: Chapter One" мы посетим вымышленный остров.

Последняя часть, "The Awakened", сочетает в себе больше тайн и лавкрафтовского очарования. Не волнуйтесь: куда бы ни пришлось идти Шерлоку, там найдется дело, которое нужно раскрыть.

Sherlock Holmes series (фото: GG.deals)

The Sinking City

The Sinking City - это экшен-RPG с примесью хоррора на выживание. Его сюжет сосредоточен на ненормальном наводнении, которое произошло в маленьком американском городке в 20-х годах.

Мы играем за детектива Чарльза У. Рида, который должен расследовать необычное дело. Из-за некоторых противоречий будущее этой игры все еще неизвестно.

The Sinking City (фото: GG.deals)

This Land Is My Land

Мы играем за одного из коренных жителей Соединенных Штатов Америки: наша цель - защитить нашу землю от внешнего врага. Много внимания уделено системе скрытности и бесшумным убийствам, поскольку у нас есть только лук, а также ряд холодного оружия.

Как и в хорошей песочнице, игра предоставляет значительную степень свободы, чтобы мы могли исследовать огромный, яркий мир.

Как и в реальной жизни, другие племена коренных американцев иногда будут вставать на нашем пути, и поэтому, несмотря на всю эту свободу, мы должны быть осторожны со своим окружением.

This Land Is My Land (фото: GG.deals)

The Age of Decadence

Если вы устали от западных экшен-RPG, которые кажутся слишком линейными, вы можете найти некоторую сложность в играх, сделанных в Украине, которые черпают вдохновение из вечных классиков.

The Age of Decadence делает именно это. Здесь ваши действия и решения формируют сюжет и внутриигровой мир, который реагирует соответствующим образом.

Геймплей сложный и системно насыщенный, но в этом и заключается вся его прелесть. На первый взгляд, все эти блоки чисел и текста выглядят пугающе, но за всеми этими данными вы можете обнаружить множество решений для квестов и множество стилей игры, которые можно попробовать.

После прохождения обучения и выбора своего Благородного Дома и профессии (торговец, убийца, вор или солдат) вы сможете стать архитектором судьбы своего персонажа.

The Age of Decadence (фото: GG.deals)