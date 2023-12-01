"От этого зависит будущее": какие запреты действуют для людей в мире пингвинов и ледников

Что известно об Антарктиде

Полярники рассказали, что Антарктида - это самый большой непревращенный человеком очаг дикой природы.

Это обусловлено сначала сложностью климатических условий (ледяной континент был открыт в 1820 году), а затем и политической договоренностью о не захвате, а затем и неиспользовании территории.

В частности, период между началом освоения Антарктики (континента, окрестных островов и Южного океана) до установления четких экологических стандартов люди нанесли огромный ущерб этому региону.

Речь идет прежде всего о жестоком истреблении животных - китов, тюленей и пингвинов. Некоторые популяции понесли потери настолько, что полностью не восстановились до сих пор.

Хотя ограничения на охоту на отдельные виды животных начали действовать еще в 1970-х, а строгие запреты на вмешательство в дикую природу Антарктики ввели в 1991 году в соответствии с Мадридским протоколом.

Какие ограничения действуют

Специалисты отметили, что в Антарктике действуют строгие ограничения, которых должен соблюдать каждый - и работающие здесь полярники и туристы.

В Антарктиде разрешен туризм. Однако там запрещена военная деятельность, ядерные взрывы и захват радиоактивных материалов.

Важно, что человек должен как можно меньше вмешиваться и влиять на здешнюю природу.

Полярники говорят, что транспортные средства не должны нарушать жизнь диких животных в море или на суше.

Запрещено также кормить, прикасаться или брать в руки птиц (в частности, пингвинов) или тюленей. К тому же нельзя приближаться к животным и фотографировать, если это повлияет на их поведение.

Кроме того, запрещено завозить на континент неместную флору и фауну, а именно споры и семена растений.

Категорически запрещено применять огнестрельное оружие, взрывчатые вещества или допускать другие громкие звуки, которые могут напугать животных.

На континенте разрешены следующие действия:

можно завозить животные и растительные продукты для еды, но они должны храниться под строгим контролем и должным образом утилизироваться.

при наличии разрешения можно завозить комнатные растения, а также лабораторные растения, животные и микроорганизмы

собирать и вывозить образцы животных, растений можно исключительно для научных целей и при наличии разрешения

"Установленные в Антарктиде правила - образец уважения к природе. Мы должны ценить нашу планету и уважать всех ее жителей. От этого зависит и наше будущее", - говорится в сообщении.