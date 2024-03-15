От суперкаров до грузовиков. Топ-7 ярких авто, кооторые оставил миру Марчелло Гандини

Высокая автомобильная мода – это вам не одежда от-кутюр, ведь творениями автомобильных дизайнеров может ежедневно любоваться любой гражданин. На этой неделе в Италии умер человек, который сделал красивее улицы и дороги всего мира. Имя маэстро Марчелло Гандини в Украине известно не всем, но все знают его культовые модели, колесящие в том числе и по украинским дорогам.

Он останется в автомобильной истории как человек, который изобрел эффектную ламбо-дверь, клиновидный стиль обтекаемого кузова и первый в мире чисто раллийный автомобиль. Но кроме шедевральных спорткаров, гениальный итальянец мог создавать красивые и рациональные массовые малолитражки, грузовики и вертолеты. А еще он был автором концепта, задавшего тренды в автомобильной моде на целое десятилетие.

Один из самых выдающихся дизайнеров ХХ ст. проработал в автомобильном дизайне более 60 лет, но никогда не имел собственного ателье. Создаваемые им шедевры носили имя брендов, на которые он работал, и возле них на автосалонах и постерах позировали другие люди. Но сегодня мы назовем его самые интересные проекты – большинство из которых мы уверены, вам хорошо известны.

Alfa Romeo 33 Carabo (1968 г.)

Свои первые всемирно известные машины Марчелло Гандини "нарисовал" во время работы в ателье Bertone. Облик новых моделей этой компании заказывали разные автопроизводители, и к Парижскому автосалону 1968 года Alfa Romeo пожелала иметь такой себе шоу-стоппер – концепткар, который бы от имени "Альфы" отражал новейшие тенденции дизайна.

Работу поручили Гандини. И его Carabo задал сразу несколько спорткаровских трендов – клиновидная форма корпуса, гильотинная дверь, максимально заниженный силуэт. Автомобиль был построен в единственном экземпляре, и хотя был концептом, мог ездить и имел вполне функциональный кузов.

Фото: Alfa Romeo 33 Carabo (Getty Images)

Audi 50 (1974 г.)

Сначала эта машина была NSU, затем получила бренд Audi, затем Volkswagen "поймал ветер" и взял ее под свое крыло с именем Polo. Между тем, Марчелло Гандини понимал, что рисует один из первых в мире хэтчбеков – в то время, когда еще никто не знал, как он должен выглядеть.

Как нам сегодня понятно, маэстро угадал с видом популярнейшего кузова будущего. Или может быть, Гандини оказался одним из тех, кто этот вид для нас определил?

Фото: Audi 50 (Getty Images)

Citroën BX (1982 г.)

Серийная машина с видом концепт-кара – такое случалось в истории всего несколько раз, и Citroën BX – один из этих немногих примеров. Несмотря на периодические проблемы с качеством сборки, семейный автомобиль с кузовом от ведущего итальянского дизайнера выпускался в течение 12 лет и получил впечатляющий для данного класса тираж в 2,3 млн экземпляров. Среди прочего в свое время BX был распространен и в Украине.

Фото: Citoren BX (Getty Images)

Fiat X1/9 (1972 г.)

Без преувеличения впечатляющий автомобиль – и в плане экстерьера, и в техническом смысле. Это был народный спорткар с неординарной внешностью и несравненной управляемостью, полученной благодаря центральному расположению двигателя.

Несмотря на внешность "как у Ferrari", машина была вполне доступна по цене, поскольку полностью базировалась на агрегатах массового Fiat 128. На конвейере Fiat X1/9 задержался аж на 17 лет, несмотря на то, что параллельно Fiat выпускал еще несколько купе и кабриолетов.

Стилистически это произведение Марчелло Гандини вдохновило целую плеяду повторений, копирований и заимствований, в том числе в самой Италии и за океаном.

Фото: Lamborghini Countach (Getty Images)

Lamborghini Countach (1971 г.)

Итальянский суперкар в то время даже в кругах дизайнеров и даже в сегменте эксклюзива считался эстетически смелым. Клиновидный профиль, плоские поверхности, рубленые грани, трапеция как доминирующий элемент разделения поверхностей – такой набор деталей определил уникальность стиля и для сегодняшнего наблюдателя.

Это была не первая модель Lamborghini, созданная мастером, но Countach стал первым серийным авто, где появились подъемные двери, которые спустя многие годы стали называть LSD – Lambo Style Doors, то есть двери в ламбо-стиле. Между прочим, после этой машины Гандини создал еще как минимум шесть моделей для Lamborghini.

Фото: Lamborghini Countach (Getty Images)

Lancia Stratos HF (1971 г.)

Модель, за которой с начала 1970-х в наше время тянется дух спортивной легенды. И не удивительно, ведь это – один из самых успешных раллийных авто в истории, трижды выигравший чемпионат мира по ралли, трижды – автомобильную гонку Джиро д'Италия, пять раз – автомобильный Тур де Франс, и один раз – Targa Florio.

Череда раллийных побед была прервана лишь из-за смены спортивной политики материнской компании Fiat. Но Lancia Stratos HF навсегда останется в истории спорта как основатель новой эры в ралли, когда на старт начали выходить автомобили, созданные с нуля для соревнований такого рода, а не переоснащенные массовые модели.

Фото: Lancia Stratos (Getty Images)

Renault Magnum (1990 г.)

Грузовик тоже может быть стильным – в этом мы можем убеждаться каждый день, ведь тягачей Renault Magnum и сегодня полно на украинских автотрассах. Помимо неординарного и выверенного дизайна "Магнум" примечателен тем, что стал первым современным грузовиком с полностью ровным полом кабины и физически отделенными жилым и моторным отсеками. Последнее обстоятельство добавило экипажу комфорта во время дальних рейсов.

Фото: Renault Magnum (media.renault.com)

Если коротко

Работы выдающегося художника, с которым автомобильный мир простился в эти дни, показывают, насколько важна роль дизайна в развитии автомобиля. Посмотрите на произведения Марчелло Гандини еще раз – если бы не они, были бы нынешние, например, хэтчбеки и спорткары, такими, какие они сейчас, на нынешнем витке эволюции?