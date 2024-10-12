От страха прикосновений до жевательной резинки: 5 звезд со странными фобиями

Келли Осборн - хафефобия

Британская певица признавалась, что страдает хафефобией - это страх прикосновения, часто возникающего у людей, стремящихся защитить свое личное пространство. В крайних случаях эта фобия может усилиться у переживших сексуальное насилие, формируя у них значительную версию этого страха.

Келли Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Оландо Блум - паркуфобия

Известный актер испытывает страх перед свиньями. Хотя городские жители обычно могут увидеть этих животных только в зоопарке, Блум столкнулся с выбежавшим из отряда кабанчиком во время съемок фильма "Царство небесное".

Оландо Блум (фото: instagram.com/oprah)

Памела Андерсон - эйсоптрофобия

Страх перед зеркалами часто связан с мифами о загробном мире и может возникнуть из иррациональных убеждений, о которых человек может даже не догадываться.

Эта фобия может развиться из детских травм, если ребенок почувствовал сильный испуг в ситуации, связанной с зеркалом. Умеренные проявления этого страха встречаются довольно часто, но наиболее серьезной формой является непереносимость собственного отражения.

Интересно, что этой фобией страдает известная голливудская актриса Памела Андерсон. Она предпочитает доверять свою укладку и макияж профессионалам, а видит результат только на фотографиях, избегая отражений в зеркалах.

Памела Андерсон (фото: instagram.com/pamelaanderson)

Опра Уинфри - мастикогуммифобия

Если некоторых людей раздражает, когда кто-то рядом жует жвачку или надувает из нее пузырьки, то для мастикогуммифобов это становится настоящим испытанием. Эта редкая фобия вызывает у человека сильную обеспокоенность и даже физический дискомфорт, увидев или услышав звук жевательной резинки.

Мастикогуммифобы не переносят ни сам процесс жевания, ни сопровождающие его звуки. Одной из знаменитостей, страдающих этой фобией, является американская телеведущая Опра Уинфри. Ее страх зародился еще в детстве, когда бабушка часто жевала резинку и оставляла ее прилиплой к разным предметам, что оставило глубокий след в ее памяти.

Опра Уинфри (фото: instagram.com/oprah)

Леди Гага - фазмофобия

Певица испытывает сильный страх перед привидениями и паранормальными явлениями. Прежде чем остановиться в гостиничном номере она всегда просит своих помощников проверить помещение на наличие потенциальных угроз. Сообщается, что она инвестировала около 30 тысяч долларов в разработку детектора электромагнитных полей, чтобы чувствовать себя в большей безопасности.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​)