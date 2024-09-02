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12 приложений для студентов и школьников, которые сделают учебу проще и эффективнее

Приложения для организации учебы, подготовки к экзаменам и не только (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Поскольку технологии продолжают преобразовывать образование, сегодня у студентов и школьников есть больше инструментов, чем когда-либо, чтобы помочь им преуспеть в учебе. При огромном количестве доступных образовательных приложений найти подходящие может быть непросто.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 12 лучших приложений, которые удовлетворяют различные потребности и предпочтения в обучении.

Quizlet 

Quizlet - это популярное приложение для обучения, которое позволяет пользователям создавать, делиться и открывать наборы для изучения по практически любой теме. Это особенно полезно для запоминания, расширения словарного запаса и изучения новых понятий.  

Приложение предлагает различные режимы обучения, включая карточки, игры на соответствие и тренировочные тесты, что делает его универсальным для разных стилей обучения. 

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Evernote 

Evernote - это мощное приложение для создания заметок, которое помогает студентам организовывать свои черновики, списки дел и исследовательские материалы в одном месте.  

Оно поддерживает текстовые, графические и аудио заметки, а также позволяет пользователям синхронизировать свои данные на нескольких устройствах.  

Благодаря своей надежной функции поиска студенты могут легко находить и извлекать свои заметки, что делает его отличным инструментом для управления большими объемами информации. 

Evernote (фото: Evernote)

Forest 

Forest - это приложение, разработанное для того, чтобы помочь студентам и школьникам оставаться сосредоточенными и не откладывать дела. Оно побуждает пользователей держаться подальше от своих телефонов и сосредоточиться на своих задачах, выращивая виртуальное дерево, которое увядает, если они выходят из приложения.  

Чем дольше они сосредоточены, тем больше деревьев они могут посадить, в конечном итоге создавая лес. Приложение также сотрудничает с организациями по реальной посадке деревьев, позволяя пользователям оказывать положительное влияние на окружающую среду. 

Скриншот

Grammarly 

Grammarly - это незаменимое приложение для всех, кто хочет улучшить свои навыки письма. Оно проверяет грамматику, орфографию, пунктуацию и стилистические ошибки, предлагая предложения по улучшению ясности и читабельности вашего текста.  

Grammarly доступен в виде расширения для браузера, настольного и мобильного приложения, что делает его доступным для всех потребностей в написании. 

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Notion 

Notion - это универсальное рабочее приложение, которое сочетает в себе инструменты для создания заметок, управления задачами и совместной работы. Оно позволяет студентам и школьникам создавать и организовывать заметки, списки дел, базы данных и даже доски проектов. 

Гибкость и возможности настройки Notion делают его подходящим как для личного обучения, так и для групповых проектов. 

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Duolingo 

Duolingo - это приложение для исследования языков, которое делает изучение новых языков веселым и интерактивным. Оно использует геймифицированные уроки, которые включают упражнения на слушание, говорение, чтение и письмо.  

С более чем 30 доступными языками Duolingo является отличным выбором для студентов и школьников, желающих улучшить свои языковые навыки в своем собственном темпе. 

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Microsoft OneNote 

Microsoft OneNote - это приложение для цифровых блокнотов, которое помогает учащимся хранить свои заметки в одном месте. Оно поддерживает текстовые, аудио- и графические заметки, а также позволяет легко поддерживать связь с одноклассниками.  

OneNote легко интегрируется с другими продуктами Microsoft Office, что делает его универсальным инструментом для студентов и школьников, которые уже используют Word, Excel или PowerPoint. 

Microsoft OneNote (фото: Microsoft OneNote)

Wolfram Alpha 

Wolfram Alpha - это вычислительный справочник, который может решать математические задачи, предоставлять подробные объяснения и предлагать информацию по широкому кругу академических предметов.  

Он особенно полезен для студентов, изучающих математику, физику, инженерию и информатику, но также предлагает информацию в таких областях, как история, экономика и лингвистика. 

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Anki 

Anki - это приложение для карточек, которое использует интервальное повторение, метод обучения, который оптимизирует интервалы пересмотра информации для максимального запоминания.  

Anki позволяет создавать карточки с текстом, изображениями, звуками и даже видео. Он идеально подходит для изучения языков, медицинских терминов и любых других предметов, требующих запоминания. 

Anki (фото: Anki Manual)

Google Drive 

Google Drive - это служба облачного хранения, которая предоставляет студентам безопасное место для хранения и доступа к их документам, презентациям и электронным таблицам с любого устройства.  

Он интегрируется с другими сервисами Google, такими как Google Docs, Sheets и Slides, что позволяет легко сотрудничать и делиться с одноклассниками и преподователями. 

Google Drive (фото: Google Workspace Updates) 

Khan Academy 

Khan Academy предлагает бесплатный высококачественный образовательный контент по широкому кругу предметов, включая математику, науку, историю и экономику.  

Приложение включает в себя видеоуроки, практические упражнения и тесты, которые помогают студентам укрепить свое понимание ключевых понятий. Khan Academy идеально подходит для дополнения обучения в классе и подготовки к стандартизированным тестам. 

Khan Academy (фото: Capterra Canada)

Chegg Study 

Chegg Study - это образовательное приложение, которое предоставляет решения из учебников, ответы экспертов на вопросы и учебные пособия, чтобы помочь студентам и школьникам с домашним заданием и подготовкой к экзаменам.  

Оно предлагает пошаговые решения проблем, найденных в популярных учебниках, и позволяет пользователям задавать вопросы экспертам по предмету. Chegg Study особенно полезный для студентов, которым нужна дополнительная помощь в понимании сложных тем. 

Chegg Study (фото: Android Police)

У нас также есть материал про 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников, которые стоит купить сегодня.

А еще мы писали про 6 лучших недорогих планшетов, которые помогут в учебе.

При подготовке материала использовались следующие источники: Horizon Educational, TechCrunch, ICS Learn.

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