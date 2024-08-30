Учитесь в кайф. 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников в 2024 году

Выбор правильного ноутбука - ключ к успеху в учебе для школьников и студентов. В 2024 году технологии продолжают развиваться, предлагая множество вариантов, подходящих для разных учебных нужд и бюджетов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 7 лучших моделей ноутбуков, которые помогут вам справиться с любыми учебными задачами.

MacBook Air M2

Цена: от 50 000 гривен

Преимущества: Отличная производительность, длительное время автономной работы, легкий дизайн

Отличная производительность, длительное время автономной работы, легкий дизайн Недостатки: Более высокая цена, ограниченный выбор портов

MacBook Air с чипом Apple M2 продолжает оставаться одним из лучших вариантов для студентов. Он предлагает выдающуюся производительность, хороший дизайн, бесшумный вентилятор и время автономной работы до 18 часов.

13,6-дюймовый дисплей Retina обеспечивает четкие, яркие изображения, что идеально подходит как для учебы, так и для потокового вещания.

Несмотря на более высокую цену, MacBook Air является отличной инвестицией для студентов, которые предпочитают macOS и нуждаются в надежном, высокопроизводительном ноутбуке.

MacBook Air M2 (фото: Mashable)

Dell XPS 13

Цена: от 65 000 гривен

Преимущества: Высокое качество сборки, отличный дисплей, компактный размер

Высокое качество сборки, отличный дисплей, компактный размер Недостатки: Ограниченный выбор портов, относительно дорого

Dell XPS 13 остается фаворитом среди студентов благодаря своему элегантному дизайну и надежной производительности. Последняя модель оснащена процессорами Intel 12-го поколения, обеспечивая достаточную мощность для многозадачности и запуска требовательных приложений.

13,4-дюймовый дисплей InfinityEdge предлагает практически безрамочный обзор, который идеально подходит для потребления мультимедиа и производительности.

Благодаря легкому корпусу и высокому качеству сборки XPS 13 идеально подходит для студентов, которым нужен портативный и мощный компьютер.

Dell XPS 13 (фото: Trusted Reviews)

HP Pavilion 14

Цена: от 44 999 гривен

Преимущества: Доступный, хорошая производительность, достойное время автономной работы

Доступный, хорошая производительность, достойное время автономной работы Недостатки: Среднее качество сборки, средний дисплей

Для студентов с ограниченным бюджетом HP Pavilion 14 предлагает отличное сочетание производительности и доступности. Оснащенный процессором Intel Core i5 11-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти, этот ноутбук более чем способен справиться с повседневными задачами.

Его 14-дюймовый Full HD дисплей подходит для учебных сессий и потокового вещания. Хотя он не предлагает такого же премиального качества сборки, как более высококлассные модели, это солидный выбор для тех, кто ищет экономичный ноутбук для школьных работ.

HP Pavilion 14 (фото: PCMag)

Lenovo Yoga 7i

Цена: от 40 000 гривен

Преимущества: Универсальный 2-в-1 дизайн, хорошая производительность, доступный

Универсальный 2-в-1 дизайн, хорошая производительность, доступный Недостатки: Тяжелее типичных ноутбуков, среднее время автономной работы

Lenovo Yoga 7i - это универсальный 2-в-1 ноутбук, который предлагает гибкость как ноутбука, так и планшета. Эта функция особенно полезна для студентов, которым нужно устройство для записи заметок, рисования или чтения.

Оснащенный процессорами Intel 11-го поколения, Yoga 7i обеспечивает солидную производительность в своем ценовом диапазоне. Его 14-дюймовый сенсорный дисплей четкий и отзывчивый, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит универсальность и функциональность в ноутбуке.

Lenovo Yoga 7i (фото: RTINGS.com)

Microsoft Surface Laptop Go 2

Цена: от 25 000 гривен

Преимущества: Компактный и легкий, хорошее время автономной работы, доступный

Компактный и легкий, хорошее время автономной работы, доступный Недостатки: Низкое разрешение дисплея, ограниченное хранилище

Microsoft Surface Laptop Go 2 идеально подходит для студентов, которые ценят портативность и простоту. Благодаря своему компактному 12,4-дюймовому сенсорному экрану и простому дизайну его легко носить с собой в учебное заведение.

Несмотря на скромные технические характеристики, он предлагает солидную производительность для базовых задач, таких как веб-серфинг, обработка текстов и видеоконференции. Аккумулятор ноутбука может работать до 13 часов, что идеально подходит для длительных учебных сессий или целого дня занятий.

Microsoft Surface Laptop Go 2 (фото: PCWorld)

Acer Chromebook Spin 514

Цена: от 22 000 гривен

Преимущества: Доступный, универсальный 2-в-1 дизайн, отличное время автономной работы

Доступный, универсальный 2-в-1 дизайн, отличное время автономной работы Недостатки: Ограниченная производительность для тяжелых приложений, Chrome OS может не поддерживать все программное обеспечение

Acer Chromebook Spin 514 - идеальный выбор для студентов, предпочитающих легкий и доступный ноутбук для повседневных задач. Этот Chromebook оснащен процессором AMD Ryzen, который подходит для веб-серфинга, потокового вещания и использования веб-приложений.

Его 14-дюймовый сенсорный экран Full HD отзывчивый, а 2-в-1 дизайн позволяет использовать его в качестве планшета, что делает его универсальным для разных учебных сфер. Со временем автономной работы до 12 часов этот Chromebook идеально подходит для долгого времяпровождения в учебном заведении.

Acer Chromebook Spin 514 (фото: Pocket-lint)

ASUS ROG Zephyrus G14

Цена: от 45 999 гривен

Преимущества: Мощная производительность, отлично подходит для игр и творческой работы, портативный для своего класса

Мощная производительность, отлично подходит для игр и творческой работы, портативный для своего класса Недостатки: Более высокая цена, более короткое время автономной работы при большой нагрузке

Для студентов, которым нужен ноутбук, способный справляться с более требовательными приложениями, такими как программное обеспечение для графического дизайна или игры, ASUS ROG Zephyrus G14 - отличный выбор.

Этот ноутбук оснащен процессорами AMD Ryzen 9 и графикой NVIDIA RTX 3060, предлагая исключительную производительность для игр и творческих задач. Несмотря на то, что это игровой ноутбук, G14 относительно портативен, он весит всего 1,5 килограмм.

Он также имеет элегантный дизайн и дисплей с высокой частотой обновления, что делает его не только мощным, но и визуально привлекательным.

ASUS ROG Zephyrus G14 (фото: Rock Paper Shotgun)