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Учитесь в кайф. 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников в 2024 году

Пятница 30 августа 2024 18:45
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Учитесь в кайф. 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников в 2024 году Какой ноутбук выбрать в новом учебном году (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Выбор правильного ноутбука - ключ к успеху в учебе для школьников и студентов. В 2024 году технологии продолжают развиваться, предлагая множество вариантов, подходящих для разных учебных нужд и бюджетов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 7 лучших моделей ноутбуков, которые помогут вам справиться с любыми учебными задачами.

MacBook Air M2

Цена: от 50 000 гривен

  • Преимущества: Отличная производительность, длительное время автономной работы, легкий дизайн
  • Недостатки: Более высокая цена, ограниченный выбор портов

MacBook Air с чипом Apple M2 продолжает оставаться одним из лучших вариантов для студентов. Он предлагает выдающуюся производительность, хороший дизайн, бесшумный вентилятор и время автономной работы до 18 часов.

13,6-дюймовый дисплей Retina обеспечивает четкие, яркие изображения, что идеально подходит как для учебы, так и для потокового вещания.

Несмотря на более высокую цену, MacBook Air является отличной инвестицией для студентов, которые предпочитают macOS и нуждаются в надежном, высокопроизводительном ноутбуке.

Учитесь в кайф. 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников в 2024 году

MacBook Air M2 (фото: Mashable)

Dell XPS 13

Цена: от 65 000 гривен

  • Преимущества: Высокое качество сборки, отличный дисплей, компактный размер
  • Недостатки: Ограниченный выбор портов, относительно дорого

Dell XPS 13 остается фаворитом среди студентов благодаря своему элегантному дизайну и надежной производительности. Последняя модель оснащена процессорами Intel 12-го поколения, обеспечивая достаточную мощность для многозадачности и запуска требовательных приложений.

13,4-дюймовый дисплей InfinityEdge предлагает практически безрамочный обзор, который идеально подходит для потребления мультимедиа и производительности.

Благодаря легкому корпусу и высокому качеству сборки XPS 13 идеально подходит для студентов, которым нужен портативный и мощный компьютер.

Учитесь в кайф. 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников в 2024 году

Dell XPS 13 (фото: Trusted Reviews)

HP Pavilion 14

Цена: от 44 999 гривен

  • Преимущества: Доступный, хорошая производительность, достойное время автономной работы
  • Недостатки: Среднее качество сборки, средний дисплей

Для студентов с ограниченным бюджетом HP Pavilion 14 предлагает отличное сочетание производительности и доступности. Оснащенный процессором Intel Core i5 11-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти, этот ноутбук более чем способен справиться с повседневными задачами.

Его 14-дюймовый Full HD дисплей подходит для учебных сессий и потокового вещания. Хотя он не предлагает такого же премиального качества сборки, как более высококлассные модели, это солидный выбор для тех, кто ищет экономичный ноутбук для школьных работ.

Учитесь в кайф. 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников в 2024 году

HP Pavilion 14 (фото: PCMag)

Lenovo Yoga 7i

Цена: от 40 000 гривен

  • Преимущества: Универсальный 2-в-1 дизайн, хорошая производительность, доступный
  • Недостатки: Тяжелее типичных ноутбуков, среднее время автономной работы

Lenovo Yoga 7i - это универсальный 2-в-1 ноутбук, который предлагает гибкость как ноутбука, так и планшета. Эта функция особенно полезна для студентов, которым нужно устройство для записи заметок, рисования или чтения.

Оснащенный процессорами Intel 11-го поколения, Yoga 7i обеспечивает солидную производительность в своем ценовом диапазоне. Его 14-дюймовый сенсорный дисплей четкий и отзывчивый, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит универсальность и функциональность в ноутбуке.

Учитесь в кайф. 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников в 2024 году

Lenovo Yoga 7i (фото: RTINGS.com)

Microsoft Surface Laptop Go 2

Цена: от 25 000 гривен

  • Преимущества: Компактный и легкий, хорошее время автономной работы, доступный
  • Недостатки: Низкое разрешение дисплея, ограниченное хранилище

Microsoft Surface Laptop Go 2 идеально подходит для студентов, которые ценят портативность и простоту. Благодаря своему компактному 12,4-дюймовому сенсорному экрану и простому дизайну его легко носить с собой в учебное заведение.

Несмотря на скромные технические характеристики, он предлагает солидную производительность для базовых задач, таких как веб-серфинг, обработка текстов и видеоконференции. Аккумулятор ноутбука может работать до 13 часов, что идеально подходит для длительных учебных сессий или целого дня занятий.

Учитесь в кайф. 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников в 2024 году

Microsoft Surface Laptop Go 2 (фото: PCWorld)

Acer Chromebook Spin 514

Цена: от 22 000 гривен

  • Преимущества: Доступный, универсальный 2-в-1 дизайн, отличное время автономной работы
  • Недостатки: Ограниченная производительность для тяжелых приложений, Chrome OS может не поддерживать все программное обеспечение

Acer Chromebook Spin 514 - идеальный выбор для студентов, предпочитающих легкий и доступный ноутбук для повседневных задач. Этот Chromebook оснащен процессором AMD Ryzen, который подходит для веб-серфинга, потокового вещания и использования веб-приложений.

Его 14-дюймовый сенсорный экран Full HD отзывчивый, а 2-в-1 дизайн позволяет использовать его в качестве планшета, что делает его универсальным для разных учебных сфер. Со временем автономной работы до 12 часов этот Chromebook идеально подходит для долгого времяпровождения в учебном заведении.

Учитесь в кайф. 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников в 2024 году

Acer Chromebook Spin 514 (фото: Pocket-lint)

ASUS ROG Zephyrus G14

Цена: от 45 999 гривен

  • Преимущества: Мощная производительность, отлично подходит для игр и творческой работы, портативный для своего класса
  • Недостатки: Более высокая цена, более короткое время автономной работы при большой нагрузке

Для студентов, которым нужен ноутбук, способный справляться с более требовательными приложениями, такими как программное обеспечение для графического дизайна или игры, ASUS ROG Zephyrus G14 - отличный выбор.

Этот ноутбук оснащен процессорами AMD Ryzen 9 и графикой NVIDIA RTX 3060, предлагая исключительную производительность для игр и творческих задач. Несмотря на то, что это игровой ноутбук, G14 относительно портативен, он весит всего 1,5 килограмм.

Он также имеет элегантный дизайн и дисплей с высокой частотой обновления, что делает его не только мощным, но и визуально привлекательным.

Учитесь в кайф. 7 лучших ноутбуков для студентов и школьников в 2024 году

ASUS ROG Zephyrus G14 (фото: Rock Paper Shotgun)

Раньше мы писали про 10 лучших игровых ноутбуков, которые можно купить прямо сейчас.

А еще у нас есть материал о том, как украинцам заказать ноутбук из США и сколько он будет стоить.

При подготовке материала использовались следующие источники: ZDNet, PCWorld, CNET.

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