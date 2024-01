От Ньютона к монохромному силуэту. Как менялся логотип Apple за всю историю компании

Ньютон под яблоней (1976)

Самый первый логотип Apple больше похож на картину, чем на фирменный знак. Там был изображён читающий под деревом Исаак Ньютон, над которым нависло падающее яблоко.

По контуру рамки написана строка из поэмы Уильяма Вордсворта "Прелюдия": Newton… A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought… Alone ("Ньютон… Ум, что в одиночку плывёт сквозь мысли странные моря").

Эмблема оказалась богатой на отсылки и тайный смысл, но слишком перегруженной и сложной для использования в маркетинговых целях. Она просуществовала всего год.

Кстати, автор лого - Рональд Уэйн - был третьим сооснователем компании. Он не верил в успех Apple и опрометчиво продал пакет из 10 процентов акций будущей корпорации всего за 800 долларов. И тем самым лишил себя многомиллиардного состояния.

Ньютон под яблоней 1976 (фото: Tailor Brands)

Разноцветная версия (1977)

Официальным логотипом, который украсил первый продукт компании Apple - Apple II, стало изображение надкушенного яблока с яркими разноцветными полосами. Этот дизайн был разработан художником Робом Яновым всего за неделю по запросу Стива Джобса.

Для создания логотипа Янов приобрел яблоки и внимательно изучал их, удаляя лишние детали. В результате его труда остался только контур с черенком, и известный укус, расположенный справа, не нес в себе скрытых значений. Его единственная цель заключалась в том, чтобы четко отличить яблоко от томата и других фруктов.

Цветные полосы в логотипе не несут никаких скрытых посланий. Согласно замыслу Стива Джобса, они, наоборот, были явным символом: шесть разноцветных полос указывали на возможность вывода цветных изображений компьютером. Это было значимым преимуществом в эпоху монохромных мониторов.

Разноцветная версия 1977 (фото: Tailor Brands)

Полупрозрачный логотип (1998)

Новенький iMac в цвете Bondi Blue разительно выделялся на фоне унылых бежевых и серых коробок обычных ПК. Старый радужный значок выглядел бы на блестящем пластике по-детски нелепо, поэтому дизайнеры изменили его на соответствующий цвету корпуса логотип в полупрозрачном стиле.

Полупрозрачный логотип 1998 (фото: Tailor Brands)

Монохромная версия (1998)

Вернувшись спустя более 10 лет отсутствия в компанию, которая переживала не лучшие свои годы, Джобс взял курс на перемены. И первым делом он изменил фирменный логотип, отказавшись от ярких цветов в пользу однотонного контура яблока.

Монохромная версия 1998 (фото: Tailor Brands)

Аqua-версия (2001)

Чуть позже фирменный знак Apple стал изображаться в стиле графического интерфейса Aqua, который появился в macOS X. Такие лого долго использовались на визитках и вывесках в штаб-квартире компании в Купертино. Красная версия применялась для расширенной гарантийной поддержки Apple Care, а затемнённая графитовая - на системных блоках Power Mac G4.

Аqua-версия 2001 (фото: Tailor Brands)

Chrome-версия (2007)

Потом эмблема слегка изменилась. Глянцевый блеск остался на месте, но из стеклянного яблоко превратилось в тщательно отполированное металлическое. Лого использовалось для многих продуктов, но больше всего запомнилось по экрану загрузки iOS-устройств и экрану "Об этом Mac" в OS X.

Chrome-версия 2007 (фото: Tailor Brands)

Монохромный логотип (2014)

Через почти 15 лет Apple возвращается к минималистичному логотипу, впервые представленному в далеком 1998 году. Теперь весь мир узнает его по узнаваемому монохромному силуэту надкусанного яблока на контрастном фоне.