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"От него несло перегаром". Свидетели убийства 16-летнего парня на киевском фуникулере рассказали детали трагедии

Киев, Вторник 09 апреля 2024 08:52
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"От него несло перегаром". Свидетели убийства 16-летнего парня на киевском фуникулере рассказали детали трагедии В Киеве убили парня на фуникулере (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 7 апреля на фуникулере был убит парень. Подозреваемый в преступлении - работник правоохранительных органов, находившийся в неадекватном состоянии.

Детали того страшного вечера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler), ссылаясь на слова друга убитого 16-летнего Максима, которые опубликованы в Instagram.

Что рассказал друг Максима о вечере

По словам парня, который был в компании с Максимом в тот вечер, от мужчины, который начал приставать к ним, очень несло перегаром. Подростки игнорировали его, поэтому мужчина очень разозлился.

"Потом он обратил внимание на Максима, который выглядел старше и выше нас всех. И говорит: "Ты будешь отдавать долг родине?" Максим сказал, "Как придет время - буду защищать", - рассказал свидетель.

Друг Максима держал при себе перцовый баллончик на случай опасности.

"Как фуникулер приехал, мы начали выходить и Максим вышел последним. Муж схватил Максима за рубашку и швырнул его в стекло. Так как он был пьяным он не удержался на ногах и полетел за ним, я начал брызгать перечным баллончиком у мужчины. Он лежал на Максиме. Когда мой друг встал, я увидел перерезанное у него горло. Затем он упал без сознания", - отметил парень.

Что нашли с подозреваемым

По словам свидетеля, вся компания пыталась задержать нападающего, они также вызвали "скорую", но Максим погиб, не приходя в сознание. Неадекват уже не убегал, полиция нашла у него марихуану и табельное оружие.

В настоящее время подозреваемого - бывшего работника ДБР Артема Косова отпустили домой.

Родные погибшего Максима просят огласить эту трагедию, чтобы виновный в преступлении понес наказание.

&quot;От него несло перегаром&quot;. Свидетели убийства 16-летнего парня на киевском фуникулере рассказали детали трагедииПравоохранитель-подозреваемый задержан (фото: Прокуратура)

Кстати, правоохранителю, причастному к трагедии на станции фуникулера в Киеве, объявили подозрение.

Напомним, в Германии убили украинского баскетболиста. В штаб-квартире полиции Эссена задержали группу лиц, причастных к преступлению.

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