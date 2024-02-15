От Newton до AirPods Max. Самые худшие гаджеты Apple всех времен

Apple III

Год выхода: 1980

Apple II, выпущенный в 1977 году, считается чрезвычайно успешным продуктом, которые продавался аж до 1990-х годов. Его часто называют "компьютером, который создала Apple". Однако последующий выпуск Apple III в 1980 году почти привел к краху компанию.

По словам соучредителя Apple Стива Возняка, основной причиной неудачи Apple III было то, что его разработал отдел маркетинга, а не команда инженеров.

Идея заключалась в том, что Apple III должен был охлаждаться за счет массивного алюминиевого корпуса. Однако это не сработало, и пользователи столкнулись с различными техническими сбоями, такими как искаженный текст на экране, плавление припоя, отсоединение чипов и другие проблемы.

Когда клиенты обращались с вопросами о неработающих компьютерах, Apple официально рекомендовала им "поднять устройство на 3 дюйма над столом и затем уронить его, чтобы отвалившиеся компоненты встали на место".

Apple III стал полной неудачей, и первые 14 000 устройств, выпущенных на рынок, пришлось отозвать для ремонта. Общее количество проданных компьютеров составило всего 65 000 штук. После этого Apple вернулась к проверенной модели Apple II.

Стив Возняк заявил, что компания потеряла около 100 миллионов долларов на этом проекте, и большинство сотрудников, работавших над ним, покинули компанию.

Apple III (фото: Wikipedia)

Newton

Год выхода: 1993

Apple Newton был одним из первых карманных персональных компьютеров в истории, возможно, даже самым первым. Предполагалось, что люди заменят свои блокноты и ручки на это устройство, что можно считать предтечей iPad в 90-х.

Однако, на практике Newton оказался малоэффективным. Apple хвалила его рукописный ввод, но он оказался далек от идеала. Устройство трудно понимало, что вы хотите написать, даже если вы писали буквы аккуратно.

Кроме того, Newton был громоздким и не умещался в карман, стоил около 699 долларов. По словам бывшего генерального директора Apple Джона Скалли, в разработку Newton было вложено около 100 миллионов долларов, но устройство так и не завоевало популярность на рынке.

Через три года после выпуска Newton компания Palm представила свой PalmPilot, который был компактнее, легче и удобнее его было использовать по сравнению с устройством Apple. Это окончательно поставило крест на судьбе Newton. Когда Стив Джобс вернулся в Apple в 1998 году, он решил закрыть проект, оценив ситуацию и поняв, что Newton не имеет будущего.

Newton (фото: Wired)

Macintosh TV

Годы выпуска: 1993

Macintosh TV был попыткой Apple выйти на рынок телевизоров. Суть устройства заключалась в том, что оно представляло собой компьютер с мышью, клавиатурой и пультом дистанционного управления. Это устройство можно было использовать как обычный Mac, а также смотреть кабельные телевизионные каналы.

Кроме того, у Macintosh TV был встроенный CD‑ROM, хотя на тот момент DVD ещё не было широко распространено.

Однако устройство оказалось громоздким (даже по сравнению с большинством телевизоров того времени), неэстетичным и дорогим. Его стоимость составляла около 2 000 долларов, и оно не получило широкого распространения.

Apple выпустила всего около 10 000 экземпляров Macintosh TV, и после этого устройство было забыто, как о неудачном эксперименте.

Macintosh TV (фото: Pinterest)

Pippin

Год выхода: 1996

Вы знали, что у Apple когда‑то была собственная игровая консоль, прямо как у Sega? Устройство было разработано совместно с японской компанией Bandai в 1996 году. Оно было ориентировано не только на игры, но и на мультимедийные приложения, включая интернет-серфинг и воспроизведение компакт-дисков.

Однако Pippin не стал популярным, и продажи были ограниченными. В конечном итоге Apple прекратила поддержку Pippin и сняла его с рынка. Он часто вспоминается как неудачный эксперимент в истории Apple, но в то же время его разработка и выпуск показали интерес компании к расширению своих возможностей в области мультимедийных технологий.

Pippin (фото: Т3)

Power Mac G4 Cube

Год выхода: 2000

Power Mac G4 Cube, один из выдающихся продуктов Apple, занимает почетное место в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке. Несмотря на его внушительную мощность и элегантный дизайн, компьютер прекратил свой путь к потребителю всего через год.

Во-первых, несмотря на свою статусную позицию как профессиональный компьютер, Power Mac G4 Cube имел ограниченные возможности. Способности ограничивались двумя портами USB, которые были предназначены для мыши и клавиатуры, и отсутствием возможности установки дополнительных карт расширения.

Во-вторых, у Cube возникали проблемы с температурой из-за отсутствия вентиляторов. Он осуществлял охлаждение посредством конвекции, позволяя теплому воздуху естественным образом выходить из отверстий сверху.

Наконец, стоимость гаджета была довольно высокой. Для обычных пользователей он казался излишним, а профессионалы предпочитали более кастомизируемые и проверенные в работе Power Mac G4.

Power Mac G4 Cube (фото: WIRED)

Magic Mouse

Годы выхода: 2009 и 2015

Magic Mouse, представленная в 2009 году, сохранила свой внешний дизайн в течение многих лет. Несмотря на стильный внешний вид, пользователи сталкивались с неудобствами при использовании этого устройства.

Отклоняясь от традиционной эргономики мыши, Magic Mouse сделали плоской, заставляя пользователя держать ее кончиками пальцев, что вызывало боли в кисти и запястье. Для преодоления этого недостатка сторонние стартапы начали предлагать силиконовые накладки, придающие устройству форму обычной мыши.

Другой проблемой является быстрая разрядка батарей. Первая версия работала от пальчиковых батареек, и расходовала их за короткое время. В то время как конкурирующие более доступные устройства могли работать на одной батарейке от четырех месяцев до полугода.

Во второй версии, выпущенной в 2015 году, появился встроенный аккумулятор, работающий дольше. Однако для его перезарядки приходилось временно прекращать пользоваться мышью, так как ее неудобно было держать в это время.

Из-за этих недостатков многие пользователи устройств Apple, включая новые компьютеры Mac, предпочитают использовать более удобные мыши от Logitech или Razer, либо переходят на трекпады от Apple, которые считаются более удобными по сравнению с Magic Mouse.

Magic Mouse (фото: Hotline)

Mac Pro 2013

Год выхода: 2013

Mac Pro был мощный для своего времени аппарат для профессиональной работы, оснащенный серверным процессором и аж двумя видеокартами. Но популярности он не снискал.

Одной из главных проблем было отсутствие возможности установки дополнительных накопителей, что делало систему неудобной для использования с большим объемом данных. Подключение внешних носителей сделало конструкцию громоздкой и менее привлекательной.

Кроме того, замена видеокарт была невозможной, и использование внешних графических ускорителей (eGPU) было ограничено политикой Apple.

Маленький корпус Mac Pro 2013 года стал причиной проблем с охлаждением. Дизайн, хоть и впечатляющий с технической точки зрения, не обеспечивал эффективного рассеивания тепла, что приводило к тормозам и перегреву.

Mac Pro 2013 (фото: Wikipedia)

Apple Pencil 1

Год выхода: 2015

Первый iPad Pro, выпущенный в 2015 году, представлял собой выдающийся продукт. Этот планшет лидировал на рынке, предоставляя возможность не только потреблять контент, но и заниматься рисованием, делать рукописные заметки с использованием великолепной чувствительности его стилуса. Он был весьма удачным, но существовало одно небольшое неудобство.

На тот момент у Apple еще не было технологии магнитной зарядки, поэтому стилус Apple Pencil первого поколения требовал подзарядки через разъем Lightning на iPad.

Это, естественно, могло привести к поломкам либо разъема на планшете при неаккуратном обращении, либо самого стилуса. Неудивительно, что в 2018 году в новой версии стилуса инженеры Apple усовершенствовали его, позволив заряжаться прямо от корпуса iPad.

Apple Pencil 1 (фото: My Apple Style)

MacBook

Год выхода: 2015

В 2015 году Apple представила свой новый 12‑дюймовый ноутбук. Этот портативный компьютер стал первым в линейке Apple, лишенным активной системы охлаждения.

Изначально предполагалось, что безвентиляторный дизайн сделает аппарат идеально бесшумным, а большее пространство в корпусе, освободившееся после удаления кулеров, будет использовано для увеличения емкости аккумулятора.

Однако появились некоторые ограничения. Во-первых, новинка была оборудована всего одним портом USB‑C, что не позволяло одновременно заряжать ноутбук и работать с данными на внешнем SSD.

Во-вторых, на момент выпуска у Apple еще не было своих производительных чипов Silicon, и поэтому 12‑дюймовый MacBook использовал процессор Intel Core M на 1,1 ГГц. Этого хватало для базовых задач, но в более интенсивных действиях ноутбук начинал перегреваться и тормозить. Тесты также показали, что новый MacBook проигрывал в производительности четырехлетнему MacBook Air.

В-третьих, MacBook 2015 впервые получил клавиатуру-бабочку, склонную к поломкам от мельчайших частиц пыли.

Все эти факторы, включая более высокую цену по сравнению с более производительными альтернативами, привели к тому, что в 2019 году Apple прекратила поддержку MacBook и сосредоточилась на более надежных линейках Air и Pro.

MacBook (фото: Hotline)

AirPods Max

Год выхода: 2020

Сразу после релиза AirPods Max технические издания стали указывать на тот факт, что у производителей вроде Sony и Bose есть модели, предоставляющие такое же качество звука, но при этом на 250 долларов дешевле. Это заставило немалое количество аудиофилов задуматься, стоит ли вообще гаджет своих денег.

Вдобавок Sony и Bose лучше "дружили" с девайсами на Windows и Android, в то время как наушники Apple прежде всего были рассчитаны на работу именно с "яблочной" техникой.

AirPods Max, в отличие от большинства других беспроводных наушников, не могут складываться. Переносить их можно только в чехле Smart Case от Apple, что довольно неудобно.

Кроме того, наушники не умеют даже выключаться и не снабжены кнопкой питания - вместо этого их нужно складывать в кейс, и тот переводит их в режим "сверхнизкого энергопотребления". А еще чехол совершенно не защищает самое уязвимое место наушников - оголовье.

AirPods Max (фото: 3dmodels)