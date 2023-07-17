От мобилизации в Украине хотят освободить еще одну категорию граждан: кого именно

Кого хотят освободить от мобилизации

Изменения планируется внести в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и предусмотреть, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На данный момент из-за законодательной неурегулированности военнообязанные работники ГСЧС подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Для того, чтобы изменения вступили в силу - законопроект еще предстоит принять во втором чтении и направить на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Кого точно не мобилизируют принудительно в Украине

Во время военного положения в Украине могут быть мобилизованы на военную службу только по их согласию и только по месту жительства военнообязанные, которые:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие больного ребенка (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые псих I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени), или ребенка, получившего тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи (это должно подтверждаться документом, выданным врачебно-консультативной комиссией)

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруги), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе

имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход

Кроме того, не могут призвать получателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования.