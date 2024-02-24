От микроволновки до виагры. Случайные изобретения, без которых современная жизнь невозможна

Микроволновка

В 1945 году американский инженер-самоучка Перси Спенсер присоединился к компании Raytheon Technologies Corporation, где занимался разработкой активных радаров для правительства США.

Во время экспериментов с микроволнами он случайно обнаружил, что они расплавили шоколадный батончик в его кармане. Перси решил использовать этот эффект в более интересных целях, чем обнаружение самолетов.

Вместе с ассистентом Роли Хэнсон они создали первую в мире микроволновку, которую назвали иронично "Speedy Weenie" ("Быстрая сосиска").

Руководство Raytheon оценило потенциал идеи, осознав, что в потребительской электронике можно было бы заработать больше, чем на военных проектах.

Первые микроволновки были размером почти с газовую печку, подключались к водопроводу, так как имели жидкостное охлаждение, и имели небольшую популярность. Но как только придумали, как сбрасывать температуру магнетрона с помощью воздуха, изобретение произвело фурор. В итоге в 1975 году микроволновки в Америке обогнали по продажам газовые плиты.

Микроволновка Перси Спенсера (фото: National WWII Museum)

Застежка‑липучка

1941 году швейцарский инженер Жорж де Местраль пошел в поход в Альпы со своей собакой. А когда вернулся, обнаружил, что у пса вся шерсть в репьях.

Другой бы человек почистил питомца да и забыл об этом досадном недоразумении. Но у де Местраля был разум изобретателя, поэтому он оторвал несколько колючек и пошел рассматривать их под микроскопом.

Затем он осмотрел свои штаны - тоже покрытые репьями - и решил создать материал, который цеплялся бы ко всему так же хорошо.

Жорж экспериментировал девять лет, пока не заметил, что нити нейлона в синтетической ткани при срезании образуют такие же крючки, как у репейника. Еще год ушел на то, чтобы изобрести ткацкий станок, который создавал бы такие мини‑крючки автоматически. И в 1951 году де Местраль наконец запатентовал свое изобретение.

Правда, поначалу оно было не очень популярно, потому что ткань выглядела непривлекательно. Но в начале 1960‑х годов де Местраля пригласили в NASA помочь создавать скафандры для астронавтов, и там он сумел добиться того, чтобы липучка была не только функциональной, но и стильной.

В итоге ткань стали покупать производители костюмов для лыжников, ныряльщиков и моряков.

Сейчас липучки встречаются буквально повсюду: на одежде и обуви, в медицинских приборах и даже на зарядных кабелях ноутбуков.

Застежка‑липучка (фото: Art News)

Сахарин

Сахарин, один из самых распространенных искусственных подсластителей в мире, почти не содержит калорий и при этом в 400 раз сладще сахара. Этот подсластитель был обнаружен в 1878 году немецким химиком Константином Фальбергом, который в то время исследовал каменноугольную смолу в Университете Джона Хопкинса.

В один день, не помыв руки после работы, Фальберг вернулся домой и обнаружил, что его пальцы сладкие. Это привело его к тому, что он начал экспериментировать с различными химическими соединениями, с которыми работал в тот день, прикладывая их к языку.

В ходе этих экспериментов Фальберг выяснил, что сладкий вкус вызвал сульфимид бензойной кислоты. Вместе с Айрой Ремсеном, основателем лаборатории, он опубликовал несколько статей об этом соединении в 1880-х годах. В 1884 году Константин запатентовал свою находку под названием "сахарин" и начал промышленное производство, что сделало его богатым.

Долгое время сульфимид бензойной кислоты не был широко популярен, но в период Первой мировой войны, когда сахар стал дефицитом, он стал его успешной заменой. Также диетологи и диабетики приветствовали сахарин, поскольку он не имел пищевой ценности и не повышал уровень глюкозы.

В настоящее время сахарин широко используется в производстве конфет, печенья, зубной пасты, жевательной резинки и служит подсластителем для лекарств.



Cахарин (фото: IndiaMART)

Виагра

Виагра стала первым препаратом от эректильной дисфункции в мире, но ее исходное назначение было совсем другим. Компания Pfizer разрабатывала химическое вещество силденафил с надеждой создать лекарство для лечения сердечных заболеваний.

Однако клинические испытания выявили, что Виагра не оказывает целебного эффекта на сердце. Вместо этого оказался неожиданный эффект: у мужчин, принимавших таблетку, возникала мощная эрекция.

После этого в Pfizer быстро осознали новые возможности и провели дополнительные исследования. На этот раз препарат был протестирован на 4 000 мужчин с эректильной дисфункцией, и результаты оказались впечатляющими.

Таблетки виагры (фото: NBC News)

Инсулин

В 1889 году два врача из Страсбургского университета, Оскар Минковски и Йозеф фон Меринг, проводили исследования по воздействию поджелудочной железы на пищеварение. Для этого они провели эксперимент, вырезав этот орган у собаки.

Через несколько дней после эксперимента исследователи заметили, что вокруг мочи собаки собираются мухи. Решив проверить содержание мочи, они обнаружили высокий уровень сахара.

Ученые поняли, что они случайно сделали собаку диабетиком и осознали, что поджелудочная железа играет роль в регулировании уровня сахара в крови. Позднее, между 1920 и 1922 годами, исследователи из Университета Торонто, опираясь на работы Минковски и фон Меринга, смогли выделить секрет поджелудочной железы и назвали его инсулином.

Инсулин (фото: HealthCentral)

Анестезия

В 1772 году английский испытатель и химик Джозеф Пристли синтезировал закись азота и назвал ее - дефлогистированный азотистый воздух. Флогистон - это такой воображаемый "горючий невидимый газ", наличием которого ученые тогда объясняли горение.

Позже, в 1794 году, Томасу Беддоусу и Джеймсу Уатту удалось сконструировать аппарат для дыхания им - и они решили лечить с его помощью туберкулез.

Аппарат поставили в подвале Беддоуса и стали тестировать на пациентах терапию "медицинским воздухом". Присматривать за ней назначили ассистента Гемфри Дэви. Он заметил, что чахоточные больные, на которых испытывалась закись азота, становились какими‑то уж чересчур веселыми.

Гемпфри смекнул, что аппарату можно найти применение поинтереснее. Он назвал выделяемое им вещество "веселящим газом" и с 1799 года стал устраивать вечеринки для британских аристократов, во время которых накачивал гостей закисью азота.

Лорды и леди, вдохнув газ, начинали смеяться и даже катались по полу в неистовых приступах эйфории. А Гемпфри при этом давал желающим подышать эфиром, оказывающим противоположный эффект - сонливость и умиротворение.

Почти 44 года единственной функцией закиси азота было развлечение пресытившихся удовольствиями богачей, пока 11 декабря 1844 года дантист Гораций Уэллс не догадался использовать это вещество, чтобы безболезненно вырывать пациентам зубы. Так была изобретена анестезия.

Анестезия (фото: RSC Education)

Тефлон

Материал, покрывающий ваши сковороды, был открыт случайно. В 1938 году химик Рой Планкетт из компании Dupont занимался созданием нового хладагента. Одним из веществ, с которым он проводил эксперименты, был газообразный тетрафторэтилен.

Планкетт поставил баллон с газом в сухой лед и оставил его на некоторое время. При возвращении он обнаружил, что газа в баллоне нет, хотя тот был закрыт. Из любопытства Планкетт разрезал баллон и выяснил, что из-за холода и контакта с железом газ превратился в вещество, осевшее на стенках сосуда. Оно оказалось термостойким, скользким и инертным к кислотам.

Dupont запатентовала это вещество в 1941 году, а в 1945 году зарегистрировала его под торговой маркой "тэфлон". Изначально оно использовалось в установках по обогащению урана для покрытия клапанов и уплотнений в трубах с высокореактивным гексафторидом урана.

Однако тефлон нашел и другое применение. В 1954 году французский инженер Марк Грегуар, интересуясь, покрыл свои рыболовные снасти этим материалом. Его жена Колетт предложила ему сделать то же самое с ее сковородами.

Грегуар покрыл сковородку смесью тефлона и алюминия и назвал ее Tefal.

Тефлон (фото: Reading Plastic)