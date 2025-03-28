От мелодрам до комедий: 5 современных романтических фильмов, с которыми не будет скучно

Предлагаем подборку новых романтических фильмов, которые точно не оставят равнодушными и подарят хорошие эмоции. От неожиданных знакомств до отношений, которые способны преодолеть любые трудности - с этими историями вам не будет скучно!

Бруклинская история любви (A Brooklyn Love Story)

Романтическая мелодрама рассказывает о Майке, чей семейный бизнес в Бруклине оказывается под угрозой, когда застройщики хотят "создать современный район". Вместе с другими семьями он разрабатывает план спасения местности. Сам того не замечая, Майк влюбляется в Хани, которая становится настоящей поддержкой в непростые времена.

Решающее прикосновение (Lick)

После празднования дня рождения Эвелин просыпается в Лас-Вегасе с головной болью и обручальным кольцом на пальце. Оказывается, она вышла замуж за известную рок-звезду - Дэвида Ферриса. Пытаясь осознать, что побудило к такому импульсивному решению, героиня начинает медленно влюбляться в новоиспеченного мужчину. Но сможет ли она жить в атмосфере постоянного внимания СМИ?

Одинокая планета (Lonely Planet)

Романтическая драма, которая разворачивается на фоне экзотических пейзажей. Известная писательница, которая все никак не может дописать книгу и переживает разрыв, отправляется на ретрит в Марокко. Там она знакомится с молодым финансистом Оуэном, с которым хорошо проводит время вместе. Новоиспеченная дружба перерастает в нечто больше. Однако смогут ли герои перенести свою любовь в реальную жизнь?

Французская девушка (French Girl)

Учитель английского Гордон встречает девушку своей мечты - канадку французского происхождения Софи. Ради любимой он приезжает в Квебек, где она должна стать новым шеф-поваром. Неожиданно для себя герой узнает, что боссом девушки является его бывшая, известная ресторатор Руби Коллинз.

Другая Зои (The Other Zoey)

Жизнь Зои Миллер переворачивается с ног на голову, когда она случайно вызывает амнезию у капитана футбольной команды Зака. Парень путает ее со своей девушкой, но героиня не против такого приключения. Она присоединяется к его семье во время лыжной прогулки и знакомится там с кузеном Зака Майлзом. Кого из них выберет Зои?

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