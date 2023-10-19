От контроля веса к здоровому сердцу. Чем еще полезны яйца

Почему нужно есть яйца каждый день

Они полезны для сердца

Риск сердечных заболеваний увеличивается из-за липопротеинов низкой плотности, также называемых холестерином ЛПНП или "плохим" холестерином. По сравнению с крупными частицами ЛПНП мелкие плотные частицы ЛПНП обычно более опасны. Яйца снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, хотя немного повышают уровень холестерина ЛПНП, поскольку имеют тенденцию изменять структуру холестерина ЛПНП с плотного на большой.

Поддерживают уровень холестерина

Потребление яиц связано с более высоким уровнем ЛПВП (липопротеинов высокой плотности), также называемого "хорошим" холестерином. В результате это помогает контролировать уровень холестерина.



Содержат холин

Большинство людей не знают о важности холина как питательного вещества. Он поддерживает развитие клеточных мембран, а также здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга. В одном яйце содержится около 100 миллиграммов холина, что делает его отличным источником этого витамина.

Здоровье глаз

Антиоксиданты лютеин и зеаксантин - это два питательных вещества, которые могут помочь предотвратить ухудшение здоровья наших глаз. Было обнаружено, что эти два антиоксиданта снижают риск дегенерации желтого пятна и катаракты, и хорошо известно, что яичные желтки содержат значительное количество зеаксантина и лютеина.



Контроль веса

Яйца обеспечивают насыщение, благодаря высокому содержанию белка. Это способствует снижению потребления калорий и способствует снижению веса. Завтрак с яйцами может оказаться весьма полезным для контроля веса.