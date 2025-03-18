От комедий до ужасов: 5 фильмов с Шэрон Стоун, которые вы могли пропустить

Шэрон Стоун - известная американская актриса, которая поражает харизмой и способностью перевоплощаться в яркие и запоминающиеся образы. За свою карьеру звезда успела охватить различные жанры кинематографа.

От легких комедий до ужасов - РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку фильмов с Шэрон Стоун, которые могли остаться без вашего внимания.

Безделушка на день рождения

Комедийная драма рассказывает о дизайнере одежды Сенне, которая находится в поисках счастья и настоящей любви. Героиня ведет активную социальную жизнь: ходит на вечеринки и общается с друзьями, однако идеального для себя партнера все еще не встретила. Все меняется, когда очередной день рождения дизайнера превращается в судьбоносную встречу.

Дикий

Дома Стелла Дэвис пытается спасти свое ранчо, разводя диких лошадей. А помогают ей в деле бывшие заключенные, которые участвуют в программах по перевоспитанию. Стелла должна бороться с предубеждениями, жадностью, бюрократией и тщеславием, в том числе и собственным, чтобы наконец понять, что нет лучшего лекарства от несчастья, чем помощь другим.

Золотой мальчик

Талантливый, но нереализованный писатель Давид мечтает создать собственный литературный шедевр. На похоронах отца он встречает загадочную и очаровательную Людовику, которая просит его найти и уничтожить часть мемуаров покойного, затрагивающую ее имя. Увлеченный историей Давид решает действовать иначе - вместо этого он начинает издавать историю частями под псевдонимом отца.

Дьяволицы

Когда Миа и Николь решают отомстить своему бывшему мужу-тирану Гаю, их жизнь превращается в безумие. Получив тревожные послания, указывающие на возвращение Гая, женщины объединяются снова, чтобы избавиться от обидчика. Когда решить дело не удается, им на помощь приходит детектив Ширли.

Матери и дочери

Фильм рассказывает об отношениях между несколькими матерями и их детьми. Так, фотограф Ригби узнает о беременности и сомневается, готова ли изменить свою жизнь. Джорджина, которая когда-то отдала дочь на удочерение, внезапно получает шанс с ней встретиться. Ребекка открывает безумную тайну семьи, а Гейл пытается установить контакт с мамой ради спасения бизнеса мужа.

Напомним, ранее известная американская актриса Шэрон Стоун показала, что ее объединяет с Украиной. Оказалось, звезда ценит украинское искусство. У себя дома она разместила картину художника Артура Солецкого.

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