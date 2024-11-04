От какой одежды нужно отказаться во время тренировок

Наверняка вы видели в тренажерном зале людей, занимающихся босиком. Это не просто привычка. Многие ортопеды, инструкторы и даже ортопеды говорят, что тренировки без обуви имеют положительные стороны.

Это обеспечивает обратную связь с вашей нервной системой, помогая активировать ягодичные мышцы и корец для улучшения стабильности. Это также помогает укрепить глубокие мышцы, стабилизирующие стопу, что означает улучшение лодыжек, колен, бедер и спины.

Почему тренировки без обуви полезны?

Ноги имеют тысячи нервных окончаний, которые не только помогают лучше ощущать пол, но и сигналы давать легче понимать каждое движение. Ортопеды утверждают: когда вы стимулируете нервы на стопе, лучше чувствуете, на чем стоите, как ходите. Обувь (особенно та, которая имеет дополнительную поддержку и амортизацию) блокирует это "соединение" пола и ног.

Тренировка с босыми ногами также помогает лучше активировать ягодичные мышцы. Не все в полной мере чувствуют свои ягодицы во время приседаний.

Чтобы понять, какую роль играет даже один палец на тренировке, попробуйте следующее упражнение: разуйтесь, поставьте ноги на ширину бедер. Поднимите правую руку в сторону и попросите кого-нибудь нажать на нее. Вы должны сопротивляться давлению и держать руку приподнятой.

Затем проделайте то же, но поднимите большой палец левой ноги. Произойдет лишь маленькая смена, но держать руку станет гораздо труднее.

Это убедительный пример того, как важно ощущать всю ступню для полной стабильности и силы тела. Соединение босых ног с полом обеспечивает связь для лучшей производительности.

Тренировки босиком позволяют лучше оценить спортивную форму и обнаружить слабые места в теле. Вы почувствуете свое тело, особенно ноги, и поймете, что происходит с бедрами, коленями, лодыжками, сможете почувствовать, есть ли проблемы с подвижностью.