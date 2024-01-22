От картофеля до лука. Вот какие овощи помогут вам "разморозить" автомобиль

Необходимость выделять время для размораживания автомобиля утром - для многих водителей - головная боль. Существует множество специальных продуктов, таких как антиобледенительный спрей, которые помогут быстрее разморозить ваш автомобиль, но это не единственный способ решения этой проблемы. На вашей кухне лежат овощи, которые могут пригодиться, когда дело доходит до разморозки автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Mirror.

Какие овощи помогут разморозить автомобиль

Картофель

Оказывается, это не просто вкусный гарнир, он также может предотвратить образование инея на окнах вашей машины, если вы доберетесь туда до того, как наступит похолодание.

Разрежьте картофелину пополам и протрите лобовое стекло и окна в ночь перед прогнозом холодов. Молекулы сахара, присутствующие в картофеле, помогут разрушить иней.

Лук

Если вы не знали, то лук действует аналогичным образом, как и картофель.

Огурец

Если у вас под рукой нет картофеля или лука, у вас есть еще один отличный вариант: огурец. По мнению экспертов, это невероятно эффективный способ свести к минимуму время, которое вы тратите на разморозку автомобиля. Огурец действует, как естественный репеллент влаги. Овощ содержит натуральные масла, которые создают гидрофобную поверхность при растирании на стекле или зеркалах.

"Водоотталкивающие свойства огурца помогают предотвратить конденсацию и образование тумана на лобовом стекле. По сути, это все равно, что дать лобовому стеклу защитную пленку, которая препятствует образованию конденсата в холодные месяцы", - сообщают авто эксперты.

Тыква

Эксперты называют тыкву овощем, который изменит все, когда дело доходит до предотвращения образования инея на вашем автомобиле.

Секрет кроется в содержании крахмала, содержащегося в тыквах. Обязательно нарежьте кожуру и протрите внутренний слой лобового стекла, чтобы быстро разморозить его.

Крахмал действует как барьер между льдом и стеклом, предотвращая его быстрое повторное замерзание.