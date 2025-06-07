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От Борща до Пузача: что ваша фамилия может рассказать о предках?

Суббота 07 июня 2025 08:00
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От Борща до Пузача: что ваша фамилия может рассказать о предках? Украинские фамилии, которые были связаны с едой (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В древности фамилии часто возникали из самых неожиданных источников - в частности, из ежедневного быта и кулинарии. Так в реестрах появились Борщі, Булки, Юшки и другие "вкусные" имена, которые до сих пор хранят в себе дух древних традиций и быта.

Откуда появились "аппетитные" фамилии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" украинского языковеда Юлиана Редько.

Как появлялись в древности фамилии и имена

Выяснить значение своей фамилии - это как открыть дверь в историю собственного рода. Особенно интересно исследовать происхождение так называемых "вкусных" фамилий, которые давали не просто так.

Обычно такие имена закреплялись за людьми, которые отличались любовью к определенным блюдам или продуктам. Если кто-то часто угощал других вкусненьким или сам не сдерживался за столом - это могло стать причиной "съедобной" фамилии.

Примеры ""вкусных" фамилий:

  • Борщ
  • Юшка
  • Масло
  • Булка
  • Молоко
  • Варениця
  • Сало
  • Малай

А какие еще фамилии были связаны с едой?

Люди с чрезмерным пристрастием к еде нередко получали яркие прозвища, которые впоследствии становились настоящими фамилиями. Так появились Жируха, Лакомий, Скороїд, Напха, Смакула, Ласий - все они намекают на изрядный аппетит.

А лиц с заметным животом могли прозывать Пузач, Жовтобрюх, Череватий, Трипуз, Брюхань, Черевуха. Такие имена описывали не только внешность, но и часто - добродушный, жизнерадостный характер их носителей.

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