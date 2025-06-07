От Борща до Пузача: что ваша фамилия может рассказать о предках?
В древности фамилии часто возникали из самых неожиданных источников - в частности, из ежедневного быта и кулинарии. Так в реестрах появились Борщі, Булки, Юшки и другие "вкусные" имена, которые до сих пор хранят в себе дух древних традиций и быта.
Откуда появились "аппетитные" фамилии, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" украинского языковеда Юлиана Редько.
Как появлялись в древности фамилии и имена
Выяснить значение своей фамилии - это как открыть дверь в историю собственного рода. Особенно интересно исследовать происхождение так называемых "вкусных" фамилий, которые давали не просто так.
Обычно такие имена закреплялись за людьми, которые отличались любовью к определенным блюдам или продуктам. Если кто-то часто угощал других вкусненьким или сам не сдерживался за столом - это могло стать причиной "съедобной" фамилии.
Примеры ""вкусных" фамилий:
- Борщ
- Юшка
- Масло
- Булка
- Молоко
- Варениця
- Сало
- Малай
А какие еще фамилии были связаны с едой?
Люди с чрезмерным пристрастием к еде нередко получали яркие прозвища, которые впоследствии становились настоящими фамилиями. Так появились Жируха, Лакомий, Скороїд, Напха, Смакула, Ласий - все они намекают на изрядный аппетит.
А лиц с заметным животом могли прозывать Пузач, Жовтобрюх, Череватий, Трипуз, Брюхань, Черевуха. Такие имена описывали не только внешность, но и часто - добродушный, жизнерадостный характер их носителей.
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