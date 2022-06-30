ВІЛ-позитивний пропагандист Красовський здав кров для поранених ополченців

Російські ЗМІ сьогодні масово розтиражували новину, що Антон Красовський, журналіст RT, здав кров для бойовиків "ЛДНР". Нібито він пожертвував цілий літр крові.

Вельми дивне пожертвування з урахуванням того, що Антон Красовський ВІЛ-позитивний. І досить давно - з 2011 року. Довгі роки пропагандист приховував цю інформацію, але ще у 2017 році повідомив про це публічно.

На цей момент невідомо, новина про пожертвування крові від ВІЛ-позитивного журналіста - фейк з метою показати красиву картинку допомоги незаконним збройним формуванням на Донбасі, або ж - Красовський записався в список "хороших росіян".

І до речі, директору російського пропагандистського каналу Russia Today Антону Красовському повідомлено про підозру за публічні заклики до геноциду українського народу.

14 січня 2022 року в ефірі RT він заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія введе війська і спалить Конституцію на Хрещатику.