ВІЛ-позитивний пропагандист Красовський здав кров для поранених ополченців

Відомий російський пропагандист Антон Красовський здав кров для"ополченців". За заявами журналіста RT, він віддав на потреби незаконних формувань майже літр своєї крові. Але от невдача - Красовський ще кілька років тому заявив, що ВІЛ-позитивний.
Що відомо про цю історію - читайте в матеріалі нижче.
Російські ЗМІ сьогодні масово розтиражували новину, що Антон Красовський, журналіст RT, здав кров для бойовиків "ЛДНР". Нібито він пожертвував цілий літр крові.
І до речі, директору російського пропагандистського каналу Russia Today Антону Красовському повідомлено про підозру за публічні заклики до геноциду українського народу.
14 січня 2022 року в ефірі RT він заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, то Росія введе війська і спалить Конституцію на Хрещатику.
До речі, раніше ми розповідали, що зірка "Сватів" Федір Добронравов вирішив підтримати російських військових, які вбивають українців.
А ще розповідали, що СБУ спіймала окупанта, який розповідав казки про свій героїзм, на відвертій брехні.