RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выбралась из-под завалов дома: история женщины из Умани в музее "Голоса мирных"

Выбралась из-под завалов дома: история женщины из Умани в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В то утро она проснулась под завалами своей квартиры. Говорит, что осталась жива только потому, что спала не в той комнате, где планировала. А до сих пор помнит имя страховавшего ее пожарного, когда она спускалась по лестнице с 7 этажа.

Свою историю учительница Наталья Смелянец из Умани доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Наталья до последнего момента не верила, что Россия начнет полномасштабную войну. В начале вторжения она уехала в деревню к родственникам.

"Я взяла то, что считала в том состоянии самым ценным. Иконы, ноутбук, паспорт, полотенце и пару вещей переодеться", - вспоминает Наталья.

Впрочем, в деревне было так же опасно, как и всюду: люди слышали и видели взрывы, каждую ночь скрывались в подвале, а не каждый день наблюдали за полетами вражеской техники.

Наконец Наталья вернулась домой. И искренне думала, что самое страшное позади. А 28 апреля 2023 года ранним утром сквозь кухню в ее квартире пронеслась российская ракета.

"Я проснулась, придавленная к плечам двумя обломками бетонных плит. Смогла потянуться за изголовье дивана и вылезть. Вышла на заспанный обломками балкон, начала звать на помощь. Соседи сказали, что вызвали пожарных", - говорит Наталья.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань