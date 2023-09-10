Выбралась из-под завалов дома: история женщины из Умани в музее "Голоса мирных"

В то утро она проснулась под завалами своей квартиры. Говорит, что осталась жива только потому, что спала не в той комнате, где планировала. А до сих пор помнит имя страховавшего ее пожарного, когда она спускалась по лестнице с 7 этажа.

Наталья до последнего момента не верила, что Россия начнет полномасштабную войну. В начале вторжения она уехала в деревню к родственникам.

"Я взяла то, что считала в том состоянии самым ценным. Иконы, ноутбук, паспорт, полотенце и пару вещей переодеться", - вспоминает Наталья.

Впрочем, в деревне было так же опасно, как и всюду: люди слышали и видели взрывы, каждую ночь скрывались в подвале, а не каждый день наблюдали за полетами вражеской техники.

Наконец Наталья вернулась домой. И искренне думала, что самое страшное позади. А 28 апреля 2023 года ранним утром сквозь кухню в ее квартире пронеслась российская ракета.

"Я проснулась, придавленная к плечам двумя обломками бетонных плит. Смогла потянуться за изголовье дивана и вылезть. Вышла на заспанный обломками балкон, начала звать на помощь. Соседи сказали, что вызвали пожарных", - говорит Наталья.

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