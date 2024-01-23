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Выбирался из-под обстрела вслепую: история защитника, потерявшего зрение в бою

Военный вслепую выбирался из поля боя (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Военный Александр Юрченко потери звезд во время боя и вслепую шел через лесопосадку, чтобы отыскать побратимов. А в больнице ему поставили неутешительный диагноз – он никогда не будет видеть. Но эту новость Александр принял мужественно.

Историю этого бойца рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение реабилитационного центра "Незламні" в Facebook.

Александр Юрченко - 36-летний доброволец из города Прилуки, что на Черниговщине. Тяжелое ранение воин получил в конце ноября 2023 года - на Купянском направлении. Это был минометный обстрел. Александр помнит, как почувствовал, что ему посекло руки и лицо, а в глазах почернело. Чтобы выжить, ему пришлось наугад выбираться из-под обстрела.

Александр вслепую шел по лесопосадке и чудом наткнулся на блиндаж "своих". С передовой раненого защитника эвакуировали в одну из харьковских больниц. Говорит, что даже не спрашивал, снова будет видеть. Потому что, мол, сразу понял, что навсегда потерял зрение.

"Я не из тех, что сдаются. Жизнь продолжается", - говорит он во время реабилитации. Сейчас он адаптируется к жизни в новых обстоятельствах, с ним работает эрготерапевт, составляющий индивидуальную программу занятий для пациента.

Вместе со специалистом защитник учится ориентироваться в пространстве, узнавать бытовые предметы и даже пользоваться компьютером.

Александр потерял зрение во время боя (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Как отметили в центре "Незламні", реабилитация незрячих - очень востребованное направление. По данным Национальной службы здоровья Украины, только с февраля 2022 по июль 2023-го впервые поставили диагноз, связанный со слепотой и снижением зрения, почти 39 тысячам человек.

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