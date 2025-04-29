У Viber Dating появилась важная функция: кому она полезна

Viber Dating, сервис знакомств в популярном мессенджере Viber, представил функцию "Скрыть контакты" - она позволяет пользователям избежать неловких совпадений с людьми из своего списка контактов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз компании Viber.
Новая опция станет особенно актуальной в ситуациях, когда:
Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зайти в настройки профиля, выбрать пункт "Скрыть контакты", отметить нужные номера - и все. Есть и функция поиска: если вы вспомнили конкретное имя - просто найдите его и скройте вручную.
В ближайшее время появится и опция "Скрыть все контакты" - она позволит скрыть всех абонентов из адресной книги одним нажатием (если в ней менее 100 записей). Также Viber планирует добавить возможность скрывать целые группы и несохраненные номера из чатов.
Эта опция делает Viber Dating первой платформой, которая предлагает такой уровень конфиденциальности и управления подборками. Пользователи смогут регулярно обновлять список скрытых контактов, особенно при появлении новых участников в чатах.
Зарегистрироваться в Viber Dating можно по ссылке: https://vb.me/dating_launch_ua
Rakuten Viber - одно из самых популярных и надежных приложений в мире. Оно предоставляет безопасную цифровую среду для общения, управления делами, развлечений и романтических знакомств. В Украине Viber установлен на 98% смартфонов. Сам бренд является частью японского технологического гиганта Rakuten Group, Inc., ведущего игрока в сфере финтеха, электронной коммерции, контента и цифровых коммуникаций.
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