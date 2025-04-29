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У Viber Dating появилась важная функция: кому она полезна

Новая функция защитит от неловких знакомств с коллегами, родственниками и бывшими (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Viber Dating, сервис знакомств в популярном мессенджере Viber, представил функцию "Скрыть контакты" - она позволяет пользователям избежать неловких совпадений с людьми из своего списка контактов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-релиз компании Viber.

Новая опция станет особенно актуальной в ситуациях, когда: 

  • Лента знакомств неожиданно напоминает семейный сбор: на экране появляются двоюродный брат или другие родственники, с которыми встречи на платформе вряд ли будут уместны
  • Среди мэтчей - коллеги, поставщики или клиенты. Деловые связи редко совместимы с романтикой, а неудачное свидание может привести к неловким ситуациям на работе
  • В ленте - бывшие или друзья бывших партнеров. Даже если расставание прошло мирно, не каждый захочет продолжать общение в романтическом ключе. 

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно зайти в настройки профиля, выбрать пункт "Скрыть контакты", отметить нужные номера - и все. Есть и функция поиска: если вы вспомнили конкретное имя - просто найдите его и скройте вручную. 

В ближайшее время появится и опция "Скрыть все контакты" - она позволит скрыть всех абонентов из адресной книги одним нажатием (если в ней менее 100 записей). Также Viber планирует добавить возможность скрывать целые группы и несохраненные номера из чатов. 

Эта опция делает Viber Dating первой платформой, которая предлагает такой уровень конфиденциальности и управления подборками. Пользователи смогут регулярно обновлять список скрытых контактов, особенно при появлении новых участников в чатах. 

Зарегистрироваться в Viber Dating можно по ссылке: https://vb.me/dating_launch_ua 

Функция позволяет скрыть из поиска номера, которые не хочется видеть в ленте дейтинга (фото: Viber)

Rakuten Viber - одно из самых популярных и надежных приложений в мире. Оно предоставляет безопасную цифровую среду для общения, управления делами, развлечений и романтических знакомств. В Украине Viber установлен на 98% смартфонов. Сам бренд является частью японского технологического гиганта Rakuten Group, Inc., ведущего игрока в сфере финтеха, электронной коммерции, контента и цифровых коммуникаций. 

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