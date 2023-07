"Извини, что тебя не уберегли". Литераторы вспоминают погибшую писательницу Викторию Амелину

Чем запомнилась Виктория Амелина

Виктория родилась во Львове в 1986 году, в 14 лет эмигрировала в Канаду, однако вскоре вернулась в Украину. Получила степень магистра компьютерных технологий в НУ "Львовская политехника". Работала программистом и руководителем в международных IT компаниях, но позже покинула эту сферу ради писательской деятельности.

В 2014 году Амелина дебютировала в литературе с романом "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", предисловие к дебютному роману написал Юрий Издрык. Роман вошел в десятку рейтинга "ЛитАкцент - 2014". В этом же году Амелина стала лавреаткой национальной премии Коронация Слова за лирику.

Виктория Амелина (фото: facebook.com/Виктория Амелина)

В 2016 году сразу две книги Виктории стали призерами конкурса, объявленного Международным фестивалем "Запорізька книжкова толока - 2016" роман "Синдром листопаду, або Homo Compatiens" в номинации "Украинская художественная литература. Проза", "Хтось, Або Водяне Серце", номинации "Детская литература".

Виктория также стала лауреатом литературной премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. А еще она основала Нью-Йоркский литературный фестиваль в Донецкой области.

(фото: facebook.com/Виктория Амелина)

На Франкфуртской книжной ярмарке Виктория читала рассказ Олега Сенцова в переводе на английский и участвовала в многочисленных акциях в поддержку его освобождения.

Летом прошлого года Виктория присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Вместе с командой она документировала военные преступления на деоккупированных территориях Востока, Юга и Севера.

Именно Виктория нашла дневник детского автора Владимира Вакуленко из Харьковщины, которого убили россияне во время оккупации Изюма.

(фото: facebook.com/Виктория Амелина)

Виктория много путешествовала по миру, от Тибета до Кремниевой долины. Из воспоминаний друзей писательницы она мечта в ближайшее время поехать с сыном во Францию.

Виктория с сыном, снимок сделан за день до полномасштабного вторжения России в Украину - 23 февраля 2022 года (фото: facebook.com/Виктория Амелина)

Писатели вспоминают Викторию Амелину

"Виктория - талантливая украинская писательница, которая в прошлом году начала писать также сильные стихи. Активистка и исследовательница, ездившая в горячие зоны собирать показания пострадавших. Человек, вложивший всю душу (и собственные деньги, между прочим) в литературный фестиваль в Нью-Йорке Донецкой области и местных подростков, с которыми она там завязала ниточки. Добрая жена и мама прекрасного мальчика, она всегда писала о сыне с такой нежностью, что мы все его тоже узнали и полюбили", - написала о смерти Виктории кинорежиссер и писательница Ирина Цилык.

Также она добавила, что в конце июля должна была ехать с Викторией в Карпаты в лагерь для подростков из Донбасса.

Виктория основала Нью-Йоркский литературный фестиваль в Донецкой области (фото: facebook.com/Ирина Целик)

"Любая храбрая девочка, позвони и скажи, что это все розыгрыш для какого-то крутого абсурдного проекта… Отдыхай, моя хорошая, где-то между цветами и желтыми бабочками. Все это невыносимо. Но так есть. Спасибо тебе за твое храброе сердце и твой Чин. Спасибо тебе за те сильные твои присланные стихи. Ты сама как стихотворение, которое сама же написала", - прокомментировала гибель Виктории поэтесса и главная редактор "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка.

Виктория Амелина и Марьяна Савка (фото: facebook.com/marjana.savka)

"В том кафе в Краматорске мы сидели не раз. И тогда еще ничто не указывало, ничто не закололо в сердце, что тебе здесь прилетит. За последние дни я много передумала о том, как это было и что ты чувствовала. Не знаю, чувствовалась ли ты растерянной. Не знаю, хотела ли ты, чтобы тебя спасли. Даже не у кого спросить, понимала ли, что случилось, когда оно случилось. Мне хватило бы твоего иронического комментария и селфи, что, мол, ничего страшного, немножко прилетело. Спасибо, что была так близко в моей жизни, здесь, с нами всеми. Спасибо за все. И извини, что мы тебя не уберегли", - написала поэтесса Галина Крук.

Виктория Амелина и Галина Крук (фото: facebook.com/halyna.kruk)

"Мы не были знакомы лично, только дружили на фейсбуке. Но мне очень больно из-за этой потери. "Завжди ведуть усіх, а врешті, влучають в одного" (цитата из стиха Виктории - ред.). Я глубоко сочувствую всем родным, друзьям, коллегам Виктории. Вика, светлая тебе память", - прокомментировал писатель Любко Дереш.

К посту он прикрепил фото Виктории и ее стихотворение.

Повітряна тривога по всій країні

Так наче щоразу ведуть на розстріл

Усіх

А цілять лише в одного

Переважно в того, хто скраю

Сьогодні не ти, відбій

(фото: facebook.com/amelina.victoria)

"С Викой виделся и разговаривал в последний раз в позапрошлую субботу, на Книжном Арсенале. Пытался не дышать последние дни. Очень больно и горько. Вечная и светлая память", - прокомментировал гибель Виктории писатель Андрей Бондарь.

Также на смерть писательницы отреагировала поэтесса Елена Павлова.

"Не могу осознать, это так быстро происходит. Война забирает наших лучших и самых смелых. Наша последняя встреча была на Арсенале. И это момент, когда разминулись потом навсегда. Спасибо за все, Вика. Обнимаю твою светлую тень", - написала Елена.

Также она отметила, что Виктория в последнее время работала над созданием книги на английском языке "War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War - Дневник войны и справедливости: глядя на женщин, смотрящих на войну" (рабочее название). Ее герои - украинцы, которые разными способами пытаются достичь справедливости или правосудия.

Виктория Амелина и Елена Павлова (фото: facebook.com/olena.pavlova)