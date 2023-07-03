"Извини, что тебя не уберегли". Литераторы вспоминают погибшую писательницу Викторию Амелину

Украинская писательница Виктория Амелина умерла 1 июля в больнице в Днепре от травм, полученных во время ракетного удара российских оккупантов по ресторану в Краматорске 27 июня. В день трагедии она сопровождала делегацию колумбийских журналистов и писателей. У женщины остался сын и множество незавершенных творческих проектов...
О том, чем запомнилась украинцам Виктория Амелина, а также как вспоминают ее коллеги-писатели, читайте в материале Styler.
Виктория родилась во Львове в 1986 году, в 14 лет эмигрировала в Канаду, однако вскоре вернулась в Украину. Получила степень магистра компьютерных технологий в НУ "Львовская политехника". Работала программистом и руководителем в международных IT компаниях, но позже покинула эту сферу ради писательской деятельности.
В 2014 году Амелина дебютировала в литературе с романом "Синдром листопаду, або Homo Compatiens", предисловие к дебютному роману написал Юрий Издрык. Роман вошел в десятку рейтинга "ЛитАкцент - 2014". В этом же году Амелина стала лавреаткой национальной премии Коронация Слова за лирику.
В 2016 году сразу две книги Виктории стали призерами конкурса, объявленного Международным фестивалем "Запорізька книжкова толока - 2016" роман "Синдром листопаду, або Homo Compatiens" в номинации "Украинская художественная литература. Проза", "Хтось, Або Водяне Серце", номинации "Детская литература".
Виктория также стала лауреатом литературной премии имени Джозефа Конрада-Коженевского. А еще она основала Нью-Йоркский литературный фестиваль в Донецкой области.
На Франкфуртской книжной ярмарке Виктория читала рассказ Олега Сенцова в переводе на английский и участвовала в многочисленных акциях в поддержку его освобождения.
Летом прошлого года Виктория присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Вместе с командой она документировала военные преступления на деоккупированных территориях Востока, Юга и Севера.
Именно Виктория нашла дневник детского автора Владимира Вакуленко из Харьковщины, которого убили россияне во время оккупации Изюма.
Виктория много путешествовала по миру, от Тибета до Кремниевой долины. Из воспоминаний друзей писательницы она мечта в ближайшее время поехать с сыном во Францию.
"Виктория - талантливая украинская писательница, которая в прошлом году начала писать также сильные стихи. Активистка и исследовательница, ездившая в горячие зоны собирать показания пострадавших. Человек, вложивший всю душу (и собственные деньги, между прочим) в литературный фестиваль в Нью-Йорке Донецкой области и местных подростков, с которыми она там завязала ниточки. Добрая жена и мама прекрасного мальчика, она всегда писала о сыне с такой нежностью, что мы все его тоже узнали и полюбили", - написала о смерти Виктории кинорежиссер и писательница Ирина Цилык.
Также она добавила, что в конце июля должна была ехать с Викторией в Карпаты в лагерь для подростков из Донбасса.
"Любая храбрая девочка, позвони и скажи, что это все розыгрыш для какого-то крутого абсурдного проекта… Отдыхай, моя хорошая, где-то между цветами и желтыми бабочками. Все это невыносимо. Но так есть. Спасибо тебе за твое храброе сердце и твой Чин. Спасибо тебе за те сильные твои присланные стихи. Ты сама как стихотворение, которое сама же написала", - прокомментировала гибель Виктории поэтесса и главная редактор "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка.
"В том кафе в Краматорске мы сидели не раз. И тогда еще ничто не указывало, ничто не закололо в сердце, что тебе здесь прилетит. За последние дни я много передумала о том, как это было и что ты чувствовала. Не знаю, чувствовалась ли ты растерянной. Не знаю, хотела ли ты, чтобы тебя спасли. Даже не у кого спросить, понимала ли, что случилось, когда оно случилось. Мне хватило бы твоего иронического комментария и селфи, что, мол, ничего страшного, немножко прилетело. Спасибо, что была так близко в моей жизни, здесь, с нами всеми. Спасибо за все. И извини, что мы тебя не уберегли", - написала поэтесса Галина Крук.
"Мы не были знакомы лично, только дружили на фейсбуке. Но мне очень больно из-за этой потери. "Завжди ведуть усіх, а врешті, влучають в одного" (цитата из стиха Виктории - ред.). Я глубоко сочувствую всем родным, друзьям, коллегам Виктории. Вика, светлая тебе память", - прокомментировал писатель Любко Дереш.
К посту он прикрепил фото Виктории и ее стихотворение.
Повітряна тривога по всій країні
Так наче щоразу ведуть на розстріл
Усіх
А цілять лише в одного
Переважно в того, хто скраю
Сьогодні не ти, відбій
"С Викой виделся и разговаривал в последний раз в позапрошлую субботу, на Книжном Арсенале. Пытался не дышать последние дни. Очень больно и горько. Вечная и светлая память", - прокомментировал гибель Виктории писатель Андрей Бондарь.
Также на смерть писательницы отреагировала поэтесса Елена Павлова.
"Не могу осознать, это так быстро происходит. Война забирает наших лучших и самых смелых. Наша последняя встреча была на Арсенале. И это момент, когда разминулись потом навсегда. Спасибо за все, Вика. Обнимаю твою светлую тень", - написала Елена.
Также она отметила, что Виктория в последнее время работала над созданием книги на английском языке "War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War - Дневник войны и справедливости: глядя на женщин, смотрящих на войну" (рабочее название). Ее герои - украинцы, которые разными способами пытаются достичь справедливости или правосудия.
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