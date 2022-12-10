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А вы знали? Оказывается, эти вещи запрещено пересылать по Новой почте

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Суббота 10 декабря 2022 13:32
А вы знали? Оказывается, эти вещи запрещено пересылать по Новой почте Новая почта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Новая почта – удобный и быстрый сервис, который, казалось бы, доставит все и куда захотите. Но это не совсем так, ведь в правилах перевозчика есть четкие табу. Само собой, что эти запреты касаются наркотических веществ или оружия, но не только.

Какие вещи нельзя отправлять по Новой почте – читайте ниже в материале Styler.

Список запрещенных к пересылке вещей

Согласно правилам установленным украинским перевозчиком, нельзя отправлять:

  • Ценные бумаги, иностранную валюту, а также пластиковые карточки.
  • Ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные металлы.
  • Антиквариат.
  • Наркотические вещества.
  • Растения и животные.
  • Быстропортящиеся продукты питания.
  • Порнографические материалы.
  • Огнестрельное оружие, боеприпасы.
  • Аккумуляторы.
  • Баллоны с жидкостями и газами, кроме пустых, без вентиля.
  • Огнеопасные взрывчатые вещества, асбест.
  • Яды, химикаты, опасные вещества.

Вещи из этого списка не будут приняты к перевозке в почтовом отделении.

А вы знали? Оказывается, эти вещи запрещено пересылать по Новой почте

Кольца лучше дарить лично, а не пересылать по почте (фото: pixabay)

Каждый раз, собираясь на Новую почту, проверяйте, разрешены ли вещи, которые вы планируете переслать к транспортировке.

Ранее мы писали о нововведениях, которые объявили в Новой почте.

Также смотрите, как выглядят отделения "Новой почты" в польских городах.

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