А вы знали? Оказывается, эти вещи запрещено пересылать по Новой почте
Новая почта – удобный и быстрый сервис, который, казалось бы, доставит все и куда захотите. Но это не совсем так, ведь в правилах перевозчика есть четкие табу. Само собой, что эти запреты касаются наркотических веществ или оружия, но не только.
Какие вещи нельзя отправлять по Новой почте – читайте ниже в материале Styler.
Список запрещенных к пересылке вещей
Согласно правилам установленным украинским перевозчиком, нельзя отправлять:
- Ценные бумаги, иностранную валюту, а также пластиковые карточки.
- Ювелирные изделия, драгоценные камни и драгоценные металлы.
- Антиквариат.
- Наркотические вещества.
- Растения и животные.
- Быстропортящиеся продукты питания.
- Порнографические материалы.
- Огнестрельное оружие, боеприпасы.
- Аккумуляторы.
- Баллоны с жидкостями и газами, кроме пустых, без вентиля.
- Огнеопасные взрывчатые вещества, асбест.
- Яды, химикаты, опасные вещества.
Вещи из этого списка не будут приняты к перевозке в почтовом отделении.
Кольца лучше дарить лично, а не пересылать по почте (фото: pixabay)
Каждый раз, собираясь на Новую почту, проверяйте, разрешены ли вещи, которые вы планируете переслать к транспортировке.
Ранее мы писали о нововведениях, которые объявили в Новой почте.
Также смотрите, как выглядят отделения "Новой почты" в польских городах.