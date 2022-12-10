А ви знали? Виявляється, ці речі заборонено пересилати Новою поштою

Нова пошта – зручний і швидкий сервіс, який, здавалося б, доставить все і куди забажаєте. Але це не зовсім так, адже в правилах перевізника є чіткі табу. Зрозуміло, що ці заборони стосуються наркотичних речовин чи зброї, але не тільки.

Які речі не можна відправляти Новою поштою – читайте нижче в матеріалі Styler.

Список заборонених до пересилання речей

Згідно з правилами встановленими українським перевізником, не можна відправляти:

Цінні папери, іноземну валюту, і навіть пластикові картки.

Ювелірні вироби, дорогоцінне каміння і дорогоцінні метали.

Антикваріат.

Наркотичні речовини.

Рослини і тварини.

Продукти харчування, що швидко псуються.

Порнографічні матеріали.

Вогнепальна зброя, боєприпаси.

Акумулятори.

Балони з рідинами та газами, крім порожніх без вентиля.

Вогненебезпечні вибухові речовини, азбест.

Яди, хімікати, шкідливі речовини.

Речі з цього списку не будуть прийняті до перевезення в поштовому відділенні.

Каблучки краще дарувати особисто, а не пересилати поштою (фото: pixabay)

Тож, кожного разу збираючись на Нову пошту, перевіряйте, чи дозволені речі, які ви плануєте переслати до транспортування.