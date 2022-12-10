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А ви знали? Виявляється, ці речі заборонено пересилати Новою поштою

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Субота 10 грудня 2022 13:32
А ви знали? Виявляється, ці речі заборонено пересилати Новою поштою Нова пошта (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Нова пошта – зручний і швидкий сервіс, який, здавалося б, доставить все і куди забажаєте. Але це не зовсім так, адже в правилах перевізника є чіткі табу. Зрозуміло, що ці заборони стосуються наркотичних речовин чи зброї, але не тільки.

Які речі не можна відправляти Новою поштою – читайте нижче в матеріалі Styler.

Список заборонених до пересилання речей

Згідно з правилами встановленими українським перевізником, не можна відправляти:

  • Цінні папери, іноземну валюту, і навіть пластикові картки.
  • Ювелірні вироби, дорогоцінне каміння і дорогоцінні метали.
  • Антикваріат.
  • Наркотичні речовини.
  • Рослини і тварини.
  • Продукти харчування, що швидко псуються.
  • Порнографічні матеріали.
  • Вогнепальна зброя, боєприпаси.
  • Акумулятори.
  • Балони з рідинами та газами, крім порожніх без вентиля.
  • Вогненебезпечні вибухові речовини, азбест.
  • Яди, хімікати, шкідливі речовини.

Речі з цього списку не будуть прийняті до перевезення в поштовому відділенні.

А ви знали? Виявляється, ці речі заборонено пересилати Новою поштою

Каблучки краще дарувати особисто, а не пересилати поштою (фото: pixabay)

Тож, кожного разу збираючись на Нову пошту, перевіряйте, чи дозволені речі, які ви плануєте переслати до транспортування.

Раніше ми писали про нововведення, які оголосили в Новій пошті.

Також дивіться, як виглядають відділення "Нової пошти" у польських містах.

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