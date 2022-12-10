А ви знали? Виявляється, ці речі заборонено пересилати Новою поштою
Нова пошта – зручний і швидкий сервіс, який, здавалося б, доставить все і куди забажаєте. Але це не зовсім так, адже в правилах перевізника є чіткі табу. Зрозуміло, що ці заборони стосуються наркотичних речовин чи зброї, але не тільки.
Які речі не можна відправляти Новою поштою – читайте нижче в матеріалі Styler.
Список заборонених до пересилання речей
Згідно з правилами встановленими українським перевізником, не можна відправляти:
- Цінні папери, іноземну валюту, і навіть пластикові картки.
- Ювелірні вироби, дорогоцінне каміння і дорогоцінні метали.
- Антикваріат.
- Наркотичні речовини.
- Рослини і тварини.
- Продукти харчування, що швидко псуються.
- Порнографічні матеріали.
- Вогнепальна зброя, боєприпаси.
- Акумулятори.
- Балони з рідинами та газами, крім порожніх без вентиля.
- Вогненебезпечні вибухові речовини, азбест.
- Яди, хімікати, шкідливі речовини.
Речі з цього списку не будуть прийняті до перевезення в поштовому відділенні.
Каблучки краще дарувати особисто, а не пересилати поштою (фото: pixabay)
Тож, кожного разу збираючись на Нову пошту, перевіряйте, чи дозволені речі, які ви плануєте переслати до транспортування.
Раніше ми писали про нововведення, які оголосили в Новій пошті.
Також дивіться, як виглядають відділення "Нової пошти" у польських містах.