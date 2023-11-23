А вы знали? Этот "правильный" способ есть Pringles делает вкус чипсов еще лучше

Лакомиться чипсами и другими хрустиками любят и взрослые, и дети. Несмотря на то, что такие продукты полезными назвать сложно, они являются неотъемлемой частью "рациона" многих людей. Однако знаете ли вы, как "правильно" есть чипсы Pringles?

При подготовке материала были использованы источники: канал @cookinghungry в TikTok, Pringles, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как пользователи сети советуют есть Pringles, чтобы получить максимум вкуса, а также что известно об этом продукте.

Что советуют в сети

Домашний повар, создающий видео в TikTok под именем @cookinghungry, рекомендует пользователям есть чипсы Pringles "правильно".

По его словам, большинство людей употребляют этот продукт, кладя в рот "искривленной" стороной.

Так чипсы едят большинство людей (скриншот: tiktok.com/@cookinhungry)

Однако @cookinghungry советует есть их иначе - чтобы "изгиб" ложился на язык.

Мужчина объясняет свое мнение тем, что большая часть приправ оседает именно на "верхней" стороне. Поэтому аромат и вкусовые качества во время употребления чипсов таким образом будут лучше.

"Если потереть Pringles, вы почувствуете все специи с этой стороны", - добавил TikTokер.

Так Pringles советует есть домашний повар (скриншот: tiktok.com/@cookinhungry)

Некоторые его подписчики признались в комментариях, что никогда об этом не знали и даже не задумывались.

Другой пользователь даже возмутился тем, что "Pringles неправильно размещены в упаковке".

Позиция производителя

На официальном веб-сайте бренда также размещен ответ на вопрос: "Как правильно есть Pringles".

В нем отмечается, что на самом деле "нет неправильного способа" есть чипсы.

В то же время уточняется, что "некоторые люди утверждают, что лучше всего есть их "верхней" стороной (обращенной к крышке банки) вниз".

"Pringles обычно содержит больше приправ в верхней части чипсов, чем в нижней, поэтому таким образом вы получаете самый интенсивный вкус", - подытожили в компании.

Ответы на важные вопросы о Pringles (скриншот: pringles.com)

История создания

К созданию всемирно известных чипсов "приложили руку", прежде всего Фредрик Бор (Fredric Baur), Александр Лиепа (Alexander Liepa) и Джин Вулф (Gene Wolfe).

Бор начал работу над Pringles еще в середине 1950-х годов, когда искал альтернативу картофельным чипсам, которые часто были жирными, несвежими и поломанными. Именно он разработал уникальную форму Pringles, известную как "гиперболический параболоид", а также уникальную трубчатую банку, в которую они были упакованы.

Лиепа продолжил работу над тем, что создал Фредрик, и запатентовал рецепт чипсов, которые до 1975 года назывались Pringles Newfangled Potato Chips. Продавать в США их начали в октябре 1968 года.

Американский инженер-механик Вулф создал машину, которая производит чипсы Pringles в промышленных масштабах. В то же время он более известен как писатель-фантаст и лауреат многих премий в области фантастики.

Сегодня Pringles имеет 25 разных вкусов в США и даже больше - в других странах. По мнению производителей, "объединив их все, можно создать 318 000 уникальных ароматов".

Наиболее известными и продаваемыми среди других являются вкусы "Оригинальный", "Сметана с луком", "Барбекю", а также "Сыр Чеддер".

Самые популярные вкусы Pringles (скриншот: pringles.com)

Эти картофельные чипсы производятся преимущественно из картофеля, крахмала, муки, соли и приправ.