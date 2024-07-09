Вы бы ее никогда не узнали: как сейчас выглядит Бейби из "Грязных танцев" (фото)

Уверены, вы прекрасно помните главную героиню фильма "Грязные танцы" с Патриком Суэйзи. Роль очаровательной кудрявой девушки по имени Бейби исполнила актриса Дженнифер Грей. С момента премьеры прошло уже более 35 лет, и, признаемся, за это время звезда изменилась до неузнаваемости.

Как теперь она выглядит и чем занимается - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как "Грязные танцы" сделали из Дженнифер звезду

Так, в свое время картина стала культовым феноменом в Голливуде.

Грей вместе с ее партнером по фильму Патриком Суэйзи были номинированы на лучшую мужскую роль и лучшую женскую.

Суэйзи уступил Робину Уильямсу за роль в фильме "Доброе утро, Вьетнам", а Грей проиграла Шер за роль в фильме "Лунный удар". Тем не менее "Грязные танцы" были номинированы на "Золотой глобус" и "Оскар".

Дженнифер Грэй и Патрик Суэйзи (фото: кадр из фильма "Грязные танцы")

Дженнифер обрела мировую известность и множество предложений от лучших режиссеров Голливуда, все пророчили ей головокружительную карьеру, но она не успела этим воспользоваться.

В то время красавица встречалась с актером Мэтью Бродериком.

Они познакомились в 1986 году во время съемок фильма "Выходной день Ферриса Бьюллера".

Страшная автомобильная авария

Пара отправилась в отпуск в Ирландию на автомобиле Мэтью. Актер потерял управление и выехал на встречную полосу, сбив насмерть женщину с ребенком и врезавшись в столб.

Бродерик получил множество травм: переломы ребер и ног, сотрясение мозга и коллапс легкого. Дженнифер пострадала меньше, но также провела почти месяц в больнице.

Впоследствии последствия аварии неоднократно сказывались на здоровье знаменитости. Поврежденные в результате несчастного случая связки дегенерировали, вызывая у нее хроническую боль.

Неудачная пластическая операция

В 1989 году актриса решила изменить свою внешность, не подозревая, как это повлияет на ее карьеру.

Она перенесла две операции по ринопластике: первая оказалась неудачной, и ей пришлось повторно ложиться под нож.

Дженнифер Грей (фото: кадр из фильма "Грязные танцы")

Грей рассказывала, что ее даже друзья не узнали с новым носом.

"Я всегда буду этой некогда знаменитой актрисой, которую никто не узнает... из-за пластики носа". Кстати, она как-то в интервью рассказывала, что после этого хотела изменить и свое имя, чтобы начать сначала", - делилась она.

Возвращение в большое кино

В начале 90-х знаменитость начала сниматься в телевизионных картинах, постепенно набирая обороты, она снова появилась в большом кино.

В 2000-е годы актриса стала реже сниматься, сосредоточившись преимущественно на ролях в сериалах.

В 2010-м приняла участие в шоу "Танцы со звездами". Несмотря на травмы, полученные в прошлом, и стресс, Грей вместе с партнером смогла одержать победу.

Дженнифер Грэй (фото: instagram.com/jennifergrey)

Более того, она была самой взрослой участницей шоу. Во время конкурса у актрисы обнаружили раковое образование на щитовидной железе, и Дженнифер пришлось перенести операцию и пройти курс лечения.

Сейчас звезда снимается исключительно в сериалах и участвует в ток-шоу. В 2021 году, спустя 20 лет брака, она развелась с мужем, но они остались друзьями. В этом году Грей исполнилось 64 года.

Дженнифер Грэй (фото: instagram.com/jennifergrey)